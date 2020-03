Akármilyen jó tarsolylemezt találok Ukrajnában, nem kezdhetek egyből térképet rajzolni a magyarok vándorlásáról

A magyarok eredetének legfrissebb régészeti és genetikai irányvonalait járt körül a januári Qubit Live #3 a Trip Hajón. A korai magyar történelem régészeti kutatásainak legújabb eredményeit Türk Attila régész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója ismertette.

2007-től kezdődtek azok a régészeti kutatások az ukrajnai Dnyeper régióban, ahonnan olyan leletek kerültek elő, amelyek kapcsolatot mutattak a honfoglaló népek és az Urál-térség jellegzetességeivel is, és az utóbbi években a Kaukázus északi térségében is kezd kibontakozni egy nagyon izgalmas, magyargyanús leletkör. Türk az előadás módszertani bevezetőjében arról is beszélt, hogy sokkal körültekintőbben kell a régészeti leleteket értékelni, különösen kontextusukból kiragadva, például egy Ukrajnában vagy Moldáviában talált hiteles tarsolylemez „nem jogosíthatja fel a régészeket arra, hogy a magyarok vándorlását jelező nyilakkal egyből térképeket kezdenek el rajzolni”.

Türk Attila előadását teljes egészében megnézheted az alábbi videón:

