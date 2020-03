Védőfelszerelés nélkül adta át az olimpiai lángot Görögország Japánnak

Hiába dühöng a koronavírus-járvány a világban, az olimpiai láng azért optimista módon útnak indult csütörtökön. Görögország képviselője, a Hellén Olimpiai Bizottság elnöke, Spyros Capralos Athénban ünnepélyes keretek között, de közönség és védőruha nélkül adta át a lángot a japán delegáltnak, Imoto Naoko volt olimpiai úszót. Bár a 2020-as nyári olimpiai játékok megrendezése még bizonytalan, a láng elvileg útnak is indul.

Egyre többen sürgetik, hogy az olimpiát halasszák el, vagy maradjon el úgy, ahogy van. Hasonlóra egyébként eddig csak az első és a második világháború miatt került sor. Japán különösen balszerencsés, mert ez már a harmadik eset, hogy olimpiát rendezni készül, de valamilyen sorscsapás közbejött. Az 1940-es, végül elmaradt nyári olimpia megrendezését 1936-ban bízták Tokióra, erre kitört a második világháború. Az 1940-es téli olimpia megrendezését 1936-ban nyerte el Sapporo, de két évvel később visszaadták a megbízást a második japán-kínai háború miatt, és végül a világháború miatt az alternatív európai helyszínen sem rendezték meg a világversenyt.

A mostani nyári olimpiát hivatalosan nem fújták le, de csütörtökön már a japán olimpiai bizottság egyik tagja is a halasztásról beszélt arra is hivatkozva, hogy a sportolók nem tudnak megfelelően felkészülni a versenyekre a koronavírus-járvány miatt. Donald Trump amerikai elnök korábban egyéves halasztást javasolt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Tokyo 2020 szervezői azonban egyelőre ragaszkodnak az eredeti tervhez, bár tartalékban tartanak ettől eltérő forgatókönyveket is.

Az olimpiai lángot tokiói olimpiás fehér repülővel vitték el Athénból, pénteken ért földet Japánban helyi idő szerint délelőtt 10 órakor. Egy hétig a 2011-es földrengés és cunami által sújtott Tohoku régióban állítják ki különböző helyeken, hogy a remény és az újjászületés gondolatát képviselje, majd március 26-ától fogva stafétában fogja bejárni mind a 47 japán prefektúrát. Videó a landolásról:

A négyhónapos stafétában azonban fennakadást okozhat a koronavírus terjedése, és különösen a publicitás miatt milliókkal beszálló szponzorok szívhatják a fogukat.

Görögországban például a március 12-én, a második napon függesztették fel a láng útját, mert túl nagy tömeg gyűlt össze a látványosságra. A japán szervezők önmérsékletre szólították fel a japánokat, és kilátásba helyezték, hogy leállítják, vagy elhalasztják a stafétafutást, hogyha nem működik a dolog.

Egyelőre úgy tűnik, hogy ez nem fog menni, az AFP képei szerint legalábbis már az első állomáson hosszú, tömött sor kígyózott, hogy megnézhesse az „újjáépítés lángját” a katasztrófa sújtotta területen.

