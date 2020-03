Elvágta a gyerek az ujját? A távolból segít a szülőknek egy magyar gyermeksebész

Nálunk az otthoni oktatás és munka első közös családi napja azzal zárult, hogy a 9 éves lányom mélyen elvágta a mutatóujját, és nagyon vérzett. Amikor a fürdőszobában elláttuk a sebet, mind a sérült, mind az ápolók fejében az volt a fő célkitűzés, hogy csak a sürgősségire be ne kelljen menni.

A hasonló helyzetbe kerülő szülőknek nyújthat segítséget a 21 éve a Heim Pál-kórházban dolgozó Dr. Ringwald Zoltán gyermeksebész felajánlása: a Gyermektraumatológiai és -sebészeti kérdezz-felelek a Gyerek Webésszel Facebook-oldalon válaszol a szülők kérdéseire.

Amint írja: „Az iskolák bezártak, a gyerekek otthon vannak. De a gyerekek élénksége, mozgásigénye nem változott. Így sajnos balesetek is érik őket. De senkinek nincs kedve most kórházba menni. És lehet, hogy nem is kell! Ebben próbálok segíteni. 21 éve dolgozom a Heim Pál kórházban gyermeksebészként és gyermektraumatológusként. Talán ezzel az oldallal tudok segíteni néhány kétségbeesett szülőn pár jó tanáccsal, nyugtató szóval.

Jelenleg én vezetem az osztályt, tehát nem mindig vagyok elérhető, de igyekszem figyelni a bejövő üzenetekre és, ha van egy kis időm, válaszolok rájuk. Nemcsak szöveg, kép is jöhet!”

