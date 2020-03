Bezárt a New York-i tőzsde épülete

Hétfőtől nem nyitják meg a New York-i tőzsde épületét a kereskedők előtt, de a kereskedés folytatódik. Az ikonikus Wall Street-i épület 228 éves fennállása alatt arra már akadt példa – legutóbb a World Trade Centert ért 2001. szeptember 11-i terrortámadás után –, hogy az épület zárva maradt, ám akkor a kereskedés is leállt.

A kereskedés ezúttal tovább folytatódik, csak a parketten szűnik meg a részvények adásvétele. A Wall Street-i brókerek ezentúl kizárólag elektronikusan kereskedhetnek. Szakértők arra számítanak, hogy ez nem fog fennakadást okozni a kereskedésben, tekintve, hogy mára a tőzsdei tranzakciók mindössze 18 százalékát bonyolítják élőben amúgy is. Michael Blaugrund, a New York-i Tőzsde ügyvezető igazgatója szerint ugyanakkor hiába adottak a kereskedés technikai feltételei, rendkívül frusztráló, hogy a jelenlegihez hasonló válsághelyzetben csak távmunkában lehet dolgozni.

Miközben a világ számos tőzsdéjén teljesen –a New York-inál is patinásabb londoni tőzsdén például már 1986-ban – átálltak az elektronikus kereskedésre, az egyik legismertebb amerikai épületben makacsul tartotta magát a hagyományos piaci infrastruktúra. Ennek elsősorban marketingszempontból volt ugyan jelentősége, Blaugrund szerint mégis őrjítő, hogy a Wall Street arcául is szolgáló brókerek nem léphetnek az ikonikus küzdőtérbe.

A távmunka nem, a COVID-19-járvány viszont jelentősen megtépázza a tőzsdéket világszerte, így az Egyesült Államokban is. A legutóbbi kereskedési napon, múlt hét pénteken az amerikai tőzsdepiac elemzésére leggyakrabban használt indexek, a 30 nagyvállalat teljesítményén alapuló Dow Jones, a Nasdaq és az 500 tőzsdei nagyvállalat szereplése alapján összeállított S&P is meredeken zuhant.

