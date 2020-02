Zuhannak a részvényárak, egyre nagyobb bajban van a világgazdaság a koronavírus miatt

A 2019-nCoV, vagyis az új típusú koronavírus, illetve az általa okozott COVID-2019 kódnéven futó betegség az Antarktisz kivételével a Föld valamennyi kontinensén megjelent már. A járvány, amellett, hogy soha nem látott kihívás elé állítja a világ epidemiológiai központjait, komoly hatással van a világgazdaságra is. A gazdasági visszaesés egyre több szektort érint, a turizmust pedig szinte teljesen megbénítja.

A láz nő, az árfolyam esik

Néhány órával azután, hogy Donald Trump amerikai elnök a járvány terjedésének kockázatát alacsonynak minősítette, a Dow Jones index határidős jegyzése közel 200 pontos mínusszal, vagyis 0,7 százázalékos eséssel reagált az Amerikai Járványügyi Hivatal (CDC) által szerdán, február 26-án megerősített hírre, hogy Kaliforniában egy olyan koronavírusos beteget regisztráltak, akit egyik korábbi gócponthoz sem tudtak kötni. Ez azt jelenti, hogy a betegséget már az Egyesült Államokban kaphatta el – írta CNN csütörtöki összefoglalója.

Miután a múlt héten Olaszországban és Dél-Koreában is egyre több megbetegedést jelentettek, a Dow Jones ezen a héten már több mint 2000 pontot, vagyis összesen 7 százalékot zuhant. Rosszul reagáltak a járvány terjedésére a nagy európai részvénypiacok is: Londonban 2,3 százalékot, Párizsban és Frankfurtban 2,2 százalékot estek a papírok a csütörtöki nyitáskor.



Zuhanás a frankfurti tőzsdén február 26-án Fotó: FRANK RUMPENHORST/dpa Picture-Alliance/AFP

Csütörtököt mondott az olajipar is

Ötödik napja esnek az olajárak is, az investing.com csütörtöki összefoglalója szerint, amelyből az derül ki, hogy az olaj ára 2019 januárja óta történelmi mélypontot ért el. A portál szerint a világjárványtól való félelmet az új, Kínán kívül detektált koronavírus-fertőzések növekvő száma táplálja, ami miatt a nyersolaj iránti kereslet is jelentős mértékben csökken. A Brent nyersolaj ára hordónként 52,83 dollárról 52,53 dollárra esett vissza, így 60 dollárcenttel, vagyis korábbi értékéhez képest 1,1 százalékkal csökkent.

Ha a fertőzések száma tovább növekszik, az elemzők szerint az olajárak valószínűleg tovább csökkennek, a benzinár pedig, különösen az Egyesült Államokban, megállíthatatlanul zuhanni fog. Abban a szélsőséges esetben, ha Európát ellepik a karanténok, a kőolaj iránti keresletnek még a stagnálását is túlzóan optimista lenne feltételezni. A kőolajexportáló országok Oroszországgal kibővített szervezete, az OPEC március 5-én ül össze, hogy az olajárak beomlása elleni lehetőségeket tárgyalja.

A techcégek már gyártani se tudnak rendesen

A koronavírus-fertőzések miatt akadozó ellátási láncra hivatkozva komolyabb visszaesésre számít 2020 második negyedévében a Microsoft és az Apple is. A Microsoft Windows és PC-részlegének bevételei a koronavírus-járvány miatt már biztosan nem érik el az első negyedévre tervezett értékeket. Ennek hatására több mint 1 százalékkal esett a seattle-i székhelyű cég részvényeinek árfolyama a tőzsdezárás utáni kereskedésben. A szoftvergyártó korábban 10,75-11,15 milliárd dolláros bevételt jelzett előre a Windows operációs rendszert is magába foglaló More Personal Computing részlegében.

A kínai gyárbezárások és az egyre inkább világméretűvé váló utazási és szállítmányozási tilalmak miatt úgy tűnik, hogy az Apple új telefonja, a várva várt iPhone 12-es sem kerül piacra a beígért időben, vagyis idén szeptemberben – állította két korábbi Apple-alkalmazott információi alapján a Reuters. Az Apple vezetői már múlt héten figyelmeztették befektetőiket, hogy az év első negyedévében a várakozások alatt maradhatnak a bevételi mutatók.

Hazaküldik a dolgozókat

Európa-szerte drákói szigorral és példátlan intézkedésekkel igyekeznek elejét venni a vírus terjedésének, aminek komoly hatásai vannak a munkaerőpiacra is – derül ki a New York Times értesüléseiből. Eszerint a Chevron olajvállalat londoni részlege, valamint az ugyancsak a brit fővárosban székelő OMG médivállalat azt tanácsolta több száz munkavállalójának, hogy inkább otthonról dolgozzanak. A Sky tévétársaság Európa-szerte megtiltotta a székházaiba és stúdióiba való belépést azoknak, akik a leginkább veszélyeztetett országokból, Kínából és Japánból érkeznek. A Lufthansa német légitársaság felajánlotta alkalmazottainak, hogy fizetetlen szabadságra mehetnek.

Az európai járványkitörés gócpontjában, Olaszországban több cég, így például a Generali és az Armani is olyan intézkedéseket vezetett be, amellyel munkavállalóit távmunkára kényszeríti. Az amerikai lap úgy véli, hasonló intézkedésekre az Egyesült Államokban is lehet számítani, annál is inkább, mert az ilyen protokollok bevezetésére már a 2003-as kínai SARS-járvány idején is volt példa.

A turizmusbizniszben utazóknak fáj a legjobban

A koronavírus a leglátványosabb csapást egyelőre mégis a turizmusra méri. A délkelet-ázsiai régióból üresen kongó szállodákról és éttermekről, kihalt utcákról érkeznek a hírek. Szingapúrban az idegenforgalom 25-30 százalékos visszaesését prognosztizálják, a 95 milliós Vietnámban, ahol a cikkünk megírásáig mindössze 16 koronavírussal fertőzött beteget regisztráltak, régiótól függően 30-60 százalékkal eshet vissza a szállodai foglalások száma az első negyedévben, az iparág veszteségét pedig 3-4 milliárd dollárra prognosztizálják. Hasonló mértékű visszaesésre számítanak Thaiföldön is.

Napi rutin egy thaiföldi bevásárlóközpontban Fotó: Apichit Jinakul/Bangkok Post

A délkelet-ázsiai országokban a kínai vendégek elmaradása méri a legnagyobb csapást a turizmusra. Miután több ország is lezárta Kínával való közös határát, a szektor azonnal érezte az epidemiológiai okokból foganatosított intézkedések gazdasági hatásait. A kínai látogatók elmaradása ráadásul nemcsak az ázsiai országokban jelent óriási visszaesést a turizmusból élők számára. Párizsban évente közel egymillió kínai vendéget fogadtak, és ők voltak a francia főváros turizmusból származó bevételének második legfontosabb forrása. A párizsi vendéglátóknak szinte teljes egészében le kell mondaniuk a kínai turistacsoportokról az idei év első negyedében, a helyzet ráadásul akár tartóssá is válhat.

A kínai turistaforgalom elmaradása miatt a szektor visszaesésére számítanak a magyarországi szakértők is. A Világgazdaság adatai szerint eddig mintegy 45 százalékkal esett vissza a Kínából érkező utasforgalom.

Az idő előtt megszakított velencei karnevál helyszínein a felvonulók helyett maszkos turisták élvezik a rendelkezésre álló szokatlanul nagy teret Fotó: ANDREA PATTARO/AFP

Arról egyelőre nincsenek híradások, hogy a 2019-nCoV kódnevű koronavírus terjedése milyen hatással lehet más kedvelt európai utazási célpontok, például az egyébként igen népszerű olasz városok és nyaralóhelyek látogatottságára. A járvány európai epicentrumának számító Olaszországgal szomszédos államok, bár ez Ausztria és Svájc esetében is felmerült, mindenesetre egyelőre nem zárták le a közös határaikat.

