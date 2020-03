Az emberiség egyharmadát korlátozzák a szabad mozgásban a járvány miatt

Az otthontartózkodást javasoló ajánlásoktól a kötelező köztéri maszkviselésen át a hatóságok által szigorúan betartatott kijárási tilalmakig sokféle intézkedéssel próbálják megfékezni a koronavírus-járványt a kormányok.

A Channel News Asia úgy számolt, hogy az emberiség egyharmadának szabad mozgását érintik valamilyen formában az ilyen intézkedések.

A Business Insider összeállításából kiderül, hogy jelenleg Argentína, India, Kína, Franciaország, Olaszország, Új-Zéland, Lengyelország, Spanyolország és az Egyesült Királyság vezette be a legszigorúbb járványügyi zárlatokat.

India miniszterelnöke, Narendra Modi március 24-én hirdetett 21 napos lakhelyelhagyási tilalmat, ennek értelmében a kontinensnyi ország 1,3 milliárd polgárának kell otthon maradnia három hétre.

Argentína március 21-én megelőző intézkedéseket jelentett be, amelyek értelmében a polgárok csak az alapvető szolgáltatások igénybevétele céljából hagyhatják el otthonaikat, ennek betartását a rendőrség ellenőrzi. Ugyanez a helyzet Új-Zélandon is.



Mint azt megírtuk, az Egyesült Államok legnépesebb államában, Kaliforniában múlt csütörtök éjféltől kötelező mindenkinek otthon maradnia. A 40 millió lakosú állam az első az USA-ban, ahol hasonló intézkedést rendeltek el. Azért ez nem kijárási tilalom, ha létfontosságú beszerzésről vagy orvosi ellátásról van szó, ki lehet menni az utcára. A korlátozásokat határozatlan időre rendelték el.

A Dél-Afrikai Köztársaság március 26-tól vezetett be három hétre hasonló korlátozásokat jelentő általános kijárási tilalmat.

Izraelben március 17-től csak a legszükségesebb esetekben lehet kimenni az utcára, és tartózkodni kell a nyilvános helyek, parkok, tengerpartok, játszóterek látogatásától. A szórakoztató és szabadidős szektor létesítményei zárva tartanak, továbbá tiltott az egyéni vagy szervezett keretek közötti csoportos összejövetelek lebonyolítása is.



Európai zárlatok

Spanyolországban március 22-én vasárnap további 15 nappal hosszabbították meg a március 14-én elrendelt kijárási tilalmat. Március 18-a után Szlovénia és a német tartomány Bajorország jelentette be, hogy polgárai csak rendkívül indokolt estben hagyhatják el otthonukat. Belgium és Szerbia szintén erről intézkedett. Bajorországban és Belgiumban teljes a kijárási tilalom, Szerbiában ez csak az esti és éjszakai órákra vonatkozik, este nyolc órakor lép életbe, és reggel 5 óráig tart.

A kijárási tilalom mindenhol kivételekhez kötött. Azt nem büntetik, ha valaki élelmiszerért, gyógyszerért vagy segítséget nyújtani megy, illetve sportolni is szabad, de nem csoportosan. A munkába járást is engedik, de csak azoknak, akik számára ez otthon nem megoldható.

Lengyelországban is hasonlóak az intézkedések. Az utcákon csak indokolt esetben szabad tartózkodni, és akkor sem lehet kettőnél több ember közel egymáshoz.

Az Egyesült Királyságban március 23-án, hétfő este rendeltek el zárlatot. A Boris Johnson, brit miniszterelnök által kihirdetett rendelkezés szerint a polgárok csak alapvető munkavégzés, testmozgás, élelmiszer- vagy gyógyszerbeszerzés indokával hagyhatják el otthonaikat – naponta egyszer. A családtagok kivételével kettőnél többen nem gyűlhetnek össze Nagy-Britanniában, a temetéseken kívül tiltott bármiféle rendezvény megtartása.

A francia kormány március 17-én jelentett be kijárási tilalmat: betiltották az összes nyilvános összejövetelt, és ara utasították a francia polgárokat, hogy csak gyógyszerbeszerzés vagy élelmiszervásárlás esetén hagyják el otthonaikat. A szabadtéri testmozgás napi egyszer, egy óránál nem hosszabb ideig engedélyezett, szigorúan egyedül, ahogy a kutyasétáltatás is, ám a mettől meddiget minden ebtulajdonosnak fel kell jegyezni, a hatóságok pedig ellenőrizhetik az engedélyezett időkorlát betartását, illetve áthágását.

Romániában március 25-én déltől tovább korlátozzák a kijárást, a közrendvédelmi és határőrizeti feladatokba pedig a katonaságot is bevonják – jelentette az MTI. A rendkívüli állapot idején intézkedő miniszter előírta, hogy ezentúl napközben is csak azok hagyhatják el lakásukat, akiknél ez elkerülhetetlen a munkavégzéshez, halaszthatatlan orvosi vizsgálatra szorulnak, létfenntartásukhoz vagy gyógykezelésükhöz szükséges termékeket kell beszerezniük, mezőgazdasági tevékenységet végeznek, ellátásra szoruló hozzátartozójukról gondoskodnak, vagy saját, illetve háziállataik mozgásigényét elégítik ki lakóhelyük közvetlen közelében. A lakás elhagyásának indokáról minden esetben a munkáltató által kibocsátott igazolást vagy saját felelősségre kiállított írásos nyilatkozatot kell felmutatni a rendfenntartóknak. A legveszélyeztetettebbnek minősülő 65 év feletti korosztály számára a kijárást csak 11 és 13 óra között engedélyezik, kivéve ha munkaügyi kötelezettségeiknek tesznek eleget, gazdálkodnak, illetve rászorulókról gondoskodnak.

Görögország ugyan szintén járványügyi zárlatot hirdetett, de ez nem jelent teljes lakhelyelhagyási tilalmat. A polgárok továbbra is kijárhatnak a még nyitva tartó élelmiszerboltokba, gyógyszertárakba és állatkereskedésekbe, illetve dolgozni is, de csak munkaadói igazolás, illetve személyi igazolvány birtokában. Ugyanez a helyzet Portugáliában is, ahol az otthoni tartózkodás még nem kötelező, csak erősen ajánlott.

