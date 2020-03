Kalifornia az első amerikai állam, amely karanténba vonul, 40 millióan maradnak otthon

Az Egyesült Államok legnépesebb államában, Kaliforniában elrendelték, hogy csütörtök éjféltől mindenki kötelezően maradjon otthon. A 40 millió lakosú állam az első az USA-ban, ahol hasonló intézkedést rendeltek el. Azért ez nem kijárási tilalom, ha létfontosságú beszerzésről vagy orvosi ellátásról van szó, ki lehet menni az utcára. A korlátozásokat határozatlan időre rendelték el.

Csütörtök késő estig Kaliforniában 1039 fertőzöttet találtak, és 19-en hunytak el COVID-19 miatt. Az előrejelzések szerint két hónapon belül a kaliforniaiak több mint fele megfertőződik a vírussal.

A kaliforniai összkarantén idején a benzinkutak, a gyógyszertárak, az élelmiszerüzletek és -bankok, a házhoz szállító éttermek, a kisboltok, a termelői piacok, a pénzintézetek, az állami hivatalok és a rendőrörsök nyitva maradnak. A bárok, éttermek, plázák, edzőtermek bezárnak.

Az iskolákat már korábban bezárták Fotó: FREDERIC J. BROWN/AFP

Gavin Newsom kormányzó nemrég arra kérte Donald Trump amerikai elnököt, küldje Kaliforniához az amerikai haditengerészet USNS Mercy kórházhajóját a sokasodó súlyos esetek ellátására. A döbbenetes méretű, ezerszobás USNS Comfort pár napja New York felé indult el, hogy az ottani egészségügyi intézményeket támogassa.

A USNS Comfort New York felé tart Fotó: BILL MESTA/AFP

Newsom szerdai levelében azt írta Trumpnak, hogy „az előrejelzések szerint a kaliforniai állampolgárok 56 százaléka, 25,5 millió ember megfertőződik a vírussal a következő 8 hétben”, és az állam egyes részein négynaponta megduplázódik a fertőzöttek aránya. Azt szeretnék, hogy a hajó szeptember 1-jéig horgonyozzon a Los Angeles-i kikötőben.

A részleges kijárási tilalom mellett is hangsúlyozzák Kaliforniában a közösségi elkülönülés fontosságát. “Az otthoni elszigetelődés nekem sem a kedvencem, de muszáj megtenni” - mondta Newsom, azzal vigasztalva az állampolgárokat, hogy ez most átmeneti helyzet.

Egy kaliforniai Costco előtt múlt szombaton Fotó: JUSTIN SULLIVAN/AFP

Elmondta azt is, hogy a rendeletet nem fogják rendőrök betartatni, mert ő úgy gondolja, hogy a kaliforniai nép saját érdekét felfogva önként is aláveti magát az intézkedéseknek. Egyes megyék már korábban meglépték, amit Newsom most az egész államra nézve elrendelt.

Az Egyesült Államokban jelenleg több mint 14 ezer fertőzöttet és 205 halálesetet tartanak számon. Világszerte lassan elérte a 250 ezer a fertőzöttek száma, a halottaké pedig átlépte a tízezret.



