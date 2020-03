Összes európai és oroszországi gyárát bezárja egy időre a Toyota

Leállítja a munkát európai és oroszországi gyáraiban a Toyota Motor Corporation, hogy meggátolja a COVID-19 terjedését - közölte a cég hétfőn.

Az oroszországi gyárban hétfőtől öt napja állítják le a futószalagokat a tervek szerint. A vállalat jármű- és alkatrészgyáraiban további hat európai országban már felfüggesztették a termelést, és ezek az üzemek a közlemény szerint április 19-ig, tehát még legalább három hétig zárva maradnak.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban a cég április 17-ig állította le a termelést, péntektől pedig a japán gyárban is csökkentik az aktivitást, de ezt a lanyha kereslettel magyarázzák. A Toyota négy kínai autógyárában ugyanakkor visszaállították a munkát a normális, járvány előtti szintre.

A világ második legnagyobb autógyártója 2019-ben nagyjából 780 ezer darab járművet gyártott, ez 0,4 százalékkal több, mint az előző évben.

Az európai autóipar 14 millió embernek ad munkát, és most jó időre bezár, a járvány lecsengésével pedig a csökkenő kereslet mélyítheti a válságot az iparágban; a három legnagyobb Európában is működő gyártó már a koronavírus előtt is a csökkenő eladások miatt aggódott.

A Fiat Chrysler, a PSA Group és a Renault már március 16-án bejelentette összesen 35 európai gyáruk bezárását. A három cég tavaly 12 millió autót adott el.

