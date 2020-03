3,3 millió munkanélküli regisztrált egy hét alatt az USA-ban, ez rekord

Rekordszámú munkanélküli jelentkezett az Egyesült Államokban, egy hét alatt összesen 3,3 millióan adták le a segélykérelmüket, ez pedig Ben Herzon, az IHS Markit piackutató cég igazgatóhelyettese szerint abszolút rekordnak számít az ország történetében.

A csütörtökön nyilvánosságra hozott adatok jól mutatják, hogy milyen őrületes hatásokra számíthat a gazdaság a COVID-19 járvány miatt: három héttel ezelőtt mindössze 200 ezren folyamodtak munkanélküli segélyért az Egyesült Államokban, Az is történelmi rekordnak számított, csak épp a másik irányból.

A New York Times cikke kiemeli, hogy ez még csak a jéghegy csúcsa: a hirtelen megugrott terhelés miatt a hivatali szerverek lefagytak, így sokan nem tudták benyújtani az igényüket, ráadásul ott vannak még azok a tömegek is, akik nem jogosultak segélyre, de elvesztették a munkájukat.

Hosszú válságra kell készülni

Ruchir Sharma a Timesban közölt véleménycikkében kiemeli, hogy a gazdaság egyébként is történelmi időket él meg: az elmúlt száz évben még nem fordult elő, hogy egy válságot közvetlenül egy járvány váltott volna ki, ha pedig mégis megingatta átmenetileg valamilyen kór a pénzügyi világot, legfeljebb két-három hónapon belül minden visszatért a rendes kerékvágásba.

Az előző, 2008-2009-es világválság legrosszabb heteiben is csak 750 ezer munkanélkülit regisztráltak, ami egészen idáig kiugróan magas számnak számított – Herzon viszont a jövő héten is hasonló, hárommillió környéki kérelem beérkezésére számít.

A vírus diktál

A Federal Reserve elnöke, Jerome Powell Donald Trumppal ellentétben nem is számít gyors javulásra: míg az amerikai elnök szerdai bejelentése szerint arra számít, hogy két hét múlva mindenki visszatérhet dolgozni, Powell szerint ennél valamivel több idő kell, míg helyreáll az élet normális menete. A FED elnöke szerint az első cél a vírus megfékezése, utána következik a gazdaság rendbe tétele, de ahogy fogalmazott, ennek az ütemezése a betegség terjedésétől függ.

Liz Cheney republikánus kongresszusi képviselő szerint őrültség lenne a gazdaság újraindításáról beszélni, amíg a kórházak tele vannak betegekkel – arról nem is beszélve, hogy ha újra tömegek járnának dolgozni, az olyan csúcsot eredményezhetne a fertőzöttségben, amellyel már nem tudna elbánni az egészségügy.

A válság az egész világot érinti: Kínában a koronavírus gyakorlatilag megbénította a gazdaságot, de Európában is vészes a helyzet. A Guardian cikke szerint a mostani válság más, mint az eddigiek, és addig a gazdaság sem térhet magához, amíg meg nem látják a fényt az alagút végén – vagyis el nem érik a fertőzés felszámolását. Ehhez több tesztre, a fertőzöttek nyomon követésére, kijárási tilalomra és a kínaihoz hasonló szigorú intézkedésekre lenne szükség, valamint sürgős gyógyszerfejlesztésekre – miután a WHO szerint a betegség elleni vakcinára még akár 18 hónapot is kell várni. 2020 végéig még akkor sem várható gazdasági növekedés, ha sikerül korlátozni a vírus terjedését, ami Nouriel Roubini amerikai közgazdászprofesszor szerint még optimista becslésnek is mondható – annál is inkább, mert addigra valószínűleg a vírus további mutációi bukkannak fel, amelyek ismét földbe állíthatják a gazdaságot.

