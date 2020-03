Élesben tesztelik a hidroxi-klorokin-szulfátot New Yorkban a koronavírus ellen

Engedélyezte a New York-i kórházakban a hidroxi-klorokin-szulfát használatát a koronavírusos eseteknél az amerikai élelmiszer-biztonsági és gyógyszerészeti hatóság, az FDA. Az eredetileg egyebek mellett malária kezelésére használt gyógyszer az eddigi tapasztalatok szerint hasznos lehet a COVID-19 ellen is, bár ezt klinikai bizonyítékok egyelőre még nem támasztották alá.

Az amerikai egészségügyi minisztérium szerint a gyógyszer használatának mellékhatásai enyhébbek, mint a tőle elvárt haszon, így most már a koronavírussal fertőzött betegeknél is alkalmazhatják a szert.

A gyógyszer hasznáról egyelőre nincsenek egyértelmű bizonyítékok, bár Vas Narasimhan, a Novartis svájci gyógyszergyár igazgatója szerint az eddigi vizsgálatok egerek esetében biztatónak mutatkoztak. A szert Svájcban már koronavírusos betegek kezelésére is bevetették, bár Narasimhan szerint még korai lenne bármit is mondani az eredményekről.

Nem tűnik csodaszernek

A hidroxi-klorokin-szulfátot Donald Trump amerikai elnök vasárnap már valóságos csodaszerként ünnepelte, igaz, ő sem láthatott még konkrét eredményeket a gyógyszer hasznáról. Anthony Fauci, az amerikai járványügy főigazgatója, az elnök tanácsadója már óvatosabban fogalmazott, szerinte még nincs elegendő bizonyíték a gyógyszer hasznára.

Egy francia kutatás negyven hidroxi-klorokinnal kezelt beteget vizsgált, a minta felénél három-hat napon belül javulás lépett fel a szer használatát követően. A francia egészségügyi miniszter, Olivier Véran szerint ez még nem jelenti azt, hogy meglenne az ellenszer a COVID-19 ellen, közleményében pedig a gyógyszer mellékhatásainak veszélyeire figyelmeztetett. Kitért arra is, hogy csak különösen indokolt esetben, szigorú felügyelet mellett javasolják a szer használatát.

Ezt is tesztelni kell

Rajesh Gandhi, a Massachusetts General Hospital koronavírus-részlegének vezetője szerint sem találták még meg a COVID-19-et gyógyító csodaszert, csupán tesztek folynak, az pedig, hogy a hivatal engedélyezte a használatát, csak annyit jelent, hogy a szert innentől bevethetik koronavírus ellen is, de hogy ez milyen eredményeket hoz, csak később derül ki. Gandhi szerint a járványok történetét végigkísérik az ehhez hasonló próbálkozások, amelyekről gyakran kiderül, hogy hiábavalóak voltak.

A WHO igazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus is óvatosságra intett a szer használatával kapcsolatban: kiemelte, hogy számtalan olyan esetet ismer az orvostudomány, ahol papíron működnie kellett volna a kezelésnek, de a gyakorlatban mégsem sikerült. A szert lupus és reumatoid artritisz kezelésére is alkalmazzák, a Guardian arra figyelmeztet, hogy a készítmény hirtelen támadt népszerűsége azokat a betegeket veszélyezteti, akiknek emiatt kell szedniük a gyógyszert, miközben a COVID-19 elleni hatékonysága még nem bizonyított.

Magyarországon gyártják

Donald Trump arra az újságírói kérdésre, hogy miért ünnepli lehetséges áttörésként a szer alkalmazását, miközben a haszna még nem bizonyított, azt válaszolta, hogy ő okos, és elég sokszor volt már igaza eddig is, a hidroxi-klorokin alkalmazásáról pedig azt mondta, hogy egy próbát legalábbis megér.

A közelmúltig Magyarország volt a hidroxi-klorokin-szulfát egyik legnagyobb exportőre, a legtöbb ilyen gyógyszert Amerikába szállították, de miután felmerült, hogy a szer hasznos lehet a koronavírus elleni küzdelemben, a kormány megtiltotta az exportját, hogy az esetleges hazai igényeket ki tudja elégíteni.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: