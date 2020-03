200 ezren is belehalhatnak a koronavírusba az USA-ban az amerikai járványügy feje szerint

A járványügyi modellek szerint az Egyesült Államokban várhatóan milliókat fog megfertőzni az új koronavírus, és 100-200 ezer ember bele is hal a betegségbe - mondta a CNN-en vasárnap Anthony Fauci, az amerikai Allergológiai és Fertőző Betegségek Országos Intézetének főigazgatója. Igaz, hozzátette, hogy az előrejelzésekkel egyelőre csínján kell bánni.

Fauci sokszor Donald Trump elnöknek is ellentmondva már korábban is sürgette a közösségi elkülönítést célzó vészhelyzeti intézkedéseket, de ezeket az Egyesült Államokban sok helyen csak késedelmesen vezették be, március 20-án Kalifornia volt az első állam, amely önhatalmúlag karanténba vonult.

A késlekedés eredménye, hogy már minden más országnál több fertőzöttet tartanak számon az USA-ban, jelen pillanatban csaknem 143 ezret. A halálesetek száma 2490, a kétezres mérföldkövet szombaton lépték át az Egyesült Államokban. (Világszerte 739 ezer fertőzöttet és 35 ezer halottat tartanak nyilván.) A New York Times oldalán pénteken megjelent írás szerint egyes amerikai nagyvárosok rosszabbul járhatnak, mint Vuhan, különösen New York és környéke veszélyeztetett.

Fauci elmondta, hogy a modellek csak annyira lehetnek pontosak, amennyire a készítőik becslései. A modellezők éppen ezért a legrosszabb és a legjobb forgatókönyvekkel is számolnak, az igazság pedig általában valahol középen van. „Még sosem láttam olyan betegségmodellt, amiből a legrosszabb forgatókönyv valósult meg” – nyugtatta a közvéleményt Fauci.

Azt is mondta, hogy Trump könnyen fölülbírálhatja eredeti tervét arról, hogy Húsvétra feloldja a korlátozásokat, és ez valóban így is történt: az elnök vasárnap este jelentette be, hogy a szövetségi szintű korlátozó intézkedések április 30-ig biztosan érvényben maradnak. Trump úgy gondolja, hogy ha sikerül a halálesetek számát százezer alatt tartani, akkor elmondhatják, hogy „nagyon jó munkát végeztek”.

Fauci abban bízik, hogy a tömegesen elérhetővé váló gyorstesztek még ebben a szakaszban is segíthetnek a védekezésben: ezek nagyban megkönnyítik majd, hogy az egészségügyi szervek felismerjék és elkülönítsék a fertőzötteket, és azonosítsák mindazokat, akivel korábban kapcsolatba kerültek.

Fauci arról is beszélt, hogy Trumppal ellentétben ő hitelt ad a New York-i kormányzó, Andrew Cuomo szavainak, miszerint az államnak 30 ezer lélegeztetőgépre lenne szüksége a COVID-19 betegek kezelésére, és biztos benne, hogy a szövetségi kormány meg is adja az államoknak mindazt, amire szükségük van a járvány megfékezése érdekében.



