A koronavírus miatt elmarad az ENSZ klímakonferenciája

Elmarad az ENSZ november 9-re tervezett klímaügyi konferenciája a koronavírus miatt, a meghívottak erről egy videókonferencián állapodtak meg, a rendezvényt valószínűleg 2021 közepén tartják majd meg. A harmincezer fős konferencia helyszínén, Glasgow-ban jelenleg szükségkórház üzemel.

A találkozón az országok a párizsi klímaegyezmény vállalásairól tárgyaltak volna, de a jelenlegi járványügyi helyzet ezt lehetetlenné tette. A konferencián az egyezmény vállalásainak szigorítása lett volna napirenden. A fertőzés miatt megtorpanó gazdaság viszont egyesek szerint a klímaváltozás ügyében is fordulópontot jelenthet: amikor újraindul az élet, reményeik szerint előtérbe kerülnek majd a megújuló, zöld beruházások.

A klíma több embert öl meg, mint a korona – a kép egy bordeaux-i tüntetésen készült Fotó: MEHDI FEDOUACH/AFP

A COVID-19 miatti önkéntes vagy kevésbé önkéntes, világszerte bevezetett vagy gyakorolt karantén már így is nyomot hagyott a bolygón, csökkent a karbonemisszió, és ez már az űrből is látszik. Az emberek kevesebbet utaznak, Kínában, a világ legnagyobb kibocsátójának számító országban pedig 25 százalékkal csökkent az emisszió, ami főként az ipari termelés leállásának volt köszönhető.

Lehet, hogy még rosszabb lesz

Korábban felmerült, hogy a pandémia miatt a párizsi egyezményt aláíró országok lazíthatnának a jelenleg hatályos környezetvédelmi szabályokon a termelés újraindításakor, ez viszont Zeke Hausfather, a kaliforniai Berkeley Egyetem klímakutatója szerint már rövid távon is jelentősen emelné a szén-dioxid-kibocsátást.

Jeremy Wilks, a Euronews klímaügyi tanácsadója szerint annak ellenére, hogy a mostani csökkenés igencsak látványos, ez még nem jelenti azt, hogy a koronavírus lényeges változást hozott volna a klíma szempontjából: a globális emisszió olyan hatalmas, hogy az átmeneti csökkenéseknek köszönhetően ugyan tisztább a levegő a karantén alatt álló városokban, de ez a globális helyzeten alig segít.

Patrick Fung, a Clean Air Network klímavédelmi munkacsoport elnöke szerint a gyárak leállása mellett az otthoni munkavégzés is visszafogta a szennyezést: az emberek egyszerűen kevesebbet utaznak, ezt pedig leginkább a forgalmas útvonalak mellett élők érzik meg. A krízis lecsengésével ez is változhat, de Fung szerint az átmeneti tiszta levegő jól mutatja, hogy mit lehetne elérni, ha a kormányok komolyabban vennék az emisszió csökkentését akkor is, amikor éppen nem tombol világjárvány.