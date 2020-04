Alábbhagyott a betárazási kedv Magyarországon, kevesebb a pánikvásárló

A hazai hiper- és szupermarketek és a drogériák forgalma március 23-29 között a normálishoz közelített az előző évi azonos időszakhoz képest. A Nielsen piackutató cég kiskereskedelmi láncokra vonatkozó felmérése szerint már csak 4 százalékos növekedést mutatnak a forgalmi adatok; egyik hétről a másikra 30 százalékkal csökkent a vásárlási kedv.

A legnagyobb keresletet továbbra is a vegyi áruk iránt mérték, az előző év azonos időszakához képest háztartási fertőtlenítőből háromszor, vitaminokból két és félszer több fogyott március utolsó hetében. A tartós élelmiszerek, például a száraztészta és az étolaj forgalma viszont konszolidálódni látszik az adatok alapján. Az egy-két héttel korábban az adatokból is kimutatható pánikot, vagyis az átmeneti készlethiány miatt kialakuló félelmet felváltotta a megfontoltság – írta a Nielsen. A forgalomingadozásban szerepet játszhat a nyitvatartási idő rövidülése, és az, hogy 27-től a 65 év felettiek 9-12 óra között, a 65 évnél fiatalabbak viszont csak a 12 óra után léphetnek be a boltokba.

A felvásárlási láz csökkenésével a termékek fogyasztási kosár szerinti ára is konszolidálódott: a Nielsen kutatásaiban használt, ezer terméket tartalmazó fogyasztói kosár összege az utolsó márciusi héten nem tért el jelentősen a 8. heti adatoktól. Hasonló tendenciát figyeltek meg a webáruházak által kínált termékek áraiban is, a webáruházak kínálatára vonatkoztatott fogyasztói kosár 8. heti adatokhoz viszonyított árnövekedése mindössze 1 százalékos volt.

