Heti 5 millió liter tej kiöntésére biztatják a kanadai farmereket, és ez a halak tömeges pusztulásával járhat

Az amerikai tejipar válságáról már a Qubiten is írtunk a hétvégén, és a tömeges tejkiöntések azóta sem szűntek meg a kontinensen. Legutóbb a kanadai tejipar központjából, Ontario tartományból jelezték a farmerek, hogy a tejtermelők szövetsége arra biztatja őket, hogy szabaduljanak meg a nyerstej-készleteiktől, ezzel stabilan tartva az árakat és megelőzve a túlkínálatot a piacon.

Ahogy az Egyesült Államokban, úgy Kanadában is megcsappant a tej iránti kereslet, miután a járványügyi korlátozások miatt bezártak az olyan nagykereskedelmi vásárlók, mint az éttermek, a szállodák és az iskolák. A kanadai jelentés szerint körülbelül 500 gazdaságot kért arra a szövetség, hogy heti 5 millió liter tejet öntsenek ki. „Az Ontariói Tejgazdaságok 55 éves fennállása alatt eddig csak egyetlen egyszer kérték arra a termelőket, hogy nyers tejtől szabaduljanak meg” – mondta Cheryl Smith, a szövetség vezetője.

Kanadában így egy hét alatt nagyot fordult a világ, hiszen a korlátozásokat megelőző pánikvásárlások alatt úgy tűnt, nem lesz elég tej kiszolgálni a kiskereskedelmi egységeket, de ez a láz gyorsan alábbhagyott. A tejgazdaságok szövetsége most azt reméli a friss tej tömeges kiöntésétől, hogy a kínálat és a kereslet egyensúlyba kerül, ugyanis túlkínálat esetén durván be tudnak zuhanni az árak.

A tej rosszabb, mint a trágya

Amerikai hatóságok viszont arra is felhívták a figyelmet, hogy ha nagy mennyiségű tej kerül a vizekbe, az ökológiai katasztrófával is járhat. Wisconsin állam mezőgazdasággal és természeti erőforrásokkal foglalkozó szervei közös közleményükben azt írták, hogy a nyers, pasztörizálatlan tej csökkenti a tavak, folyók oxigénszintjét, és ez a halak tömeges pusztulásához vezethet.

A folyóvizek egyébként is sok mezőgazdasági szennyezővel, például szerves vagy műtrágyával telnek meg a farmok körül, de a tej még ezeknél is károsabb lehet. „A tejben magasabb a tápanyagok koncentrációja, mint a trágyában, ráadásul a biokémiai oxigénigénye is magas, amelynek súlyos hatása lehet a felszíni vizekre nézve, ideértve a halpusztulást is” – írták a közleményben.

A természetes vizekbe kiöntött tej környezetromboló hatásának megvan a maga irodalma: 2004-ben például Minnesota államban egy balesetben 23 ezer liter tej kerül egy tóba egy kamionról, ami több ezer hal pusztulását okozta. Ezt érdemes beszorozni a wisconsini gazdaságokban naponta elpocsékolt százezer, vagy éppen a kanadai beszámolókban említett heti több millió literrel.

A környezettudományi szakértők így azt javasolják a farmereknek, hogy ha el akarják kerülni a vízi élővilág pusztítását és a romlott tej szagát, akkor olyan földekre öntsék a nyers tejet, ahonnan a legkisebb eséllyel kerülhet szennyeződés a felszíni vagy talajvízbe. Még jobb, ha a trágya tárolására használt tartályokba öntik a nem kívánt tejmennyiséget, mivel az esetleges csapadék felgyorsíthatja a tej természetes vizekbe folyását a földekről.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: