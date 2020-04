Mindeközben Svédországban

Mint köztudott, Svédországban Európában talán egyedülálló módon nem vezettek be olyan szigorú korlátozó intézkedéseket, mint a többi járvány által sújtott országban. A kocsmák, az éttermek és az iskolák is nyitva vannak, csak az 50 főnél nagyobb összejöveteleket nem engedélyezik. És bár a fizikai távolság fontosságára felhívják a figyelmet a hatóságok, a tanácsokat nem mindig sikerül betartani, főleg most, hogy Svédországba is megérkezett a tavasz.

A 10,2 millió lakosú országban 10 151 fertőzöttet és 887 elhunytat tartanak számon.

Az alábbi fényképeket április 5. és 11. között készítették az AFP hírügynökség fotósai:

Megtelt a kávézó Stockholmban Fotó: Atila Altuntas/Anadolu Agency via AFP

Virágzó fák, jó társaság egy stockholmi kávézó teraszán, április 11-én Fotó: ANDERS WIKLUND/AFP

A 4 fős összejövetel még messze van az 50 főstől Fotó: ANDERS WIKLUND/AFP

A fizikai távolságtartás azért működik Fotó: ANDERS WIKLUND/AFP

Már ahol Fotó: ANDERS WIKLUND/AFP

És már amennyire Fotó: JOHAN NILSSON/AFP

