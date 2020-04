Hat új tünetet vett fel hivatalos COVID-19-leírásába az amerikai járványügy

Hat új tünetet vett fel az új koronavírus okozta betegség tünetei közé az amerikai járványügyi központ, a CDC. Korábban csak a láz, a köhögés és a légszomj szerepelt, most azonban már a fázás, a hidegrázás, az izomfájdalmak, a fejfájás, a torokfájás és az ízlelés-, illetve szaglásvesztés is a vezető tünetek közé került. Emellett a CDC a korábbi sima légszomj kategóriát „légszomj vagy légzési nehézségre” pontosította.

A bővítésre azért volt szükség, mert a tudományos kutatás és a globális orvosi tapasztalatok által már többet tud az emberiség a világjárványt okozó vírusról és az általa kiváltott betegségről, mint a járvány kezdetén.

A COVID-19-betegség számos lefolyása ismert: van, aki csak enyhe tüneteket tapasztal, mások súlyosan megbetegszenek, és meghalnak. A fenti tünetek a vírusfertőzés után 2-14 nappal jelentkezhetnek, és a fertőzöttek a tünetek megjelenése előtti napokban hajlamosak a legtöbb embert megfertőzni a témában született tanulmányok szerint.

A CDC-s tünetlista kiterjesztése azért is jelentős, mert az Egyesült Államokban – akárcsak más, tesztszűkében lévő országokban – a jellemző tünetek megjelenéséhez kötik, hogy valakit tesztelnek-e koronavírusra vagy sem. Az amerikai járványügy abban az esetben javasolja, hogy „a beteg azonnal kérjen orvosi segítséget”, ha légzési nehézség, állandó mellkasfájdalom vagy mellkasi nyomás jelentkezik, ha kékes árnyalatban játszik az arc vagy az ajkak – a mostani bővítésnél az indikációk közé került a zavartság, illetve az ébreszthetetlenség is.

Még nem kanonizált tünetek: a sztrók



Ahogy a SARS-CoV-2 világszerte egyre több embert betegített meg az elmúlt hónapokban, úgy jött egyre több jelentés atipikus vagy csak szórványosan jelentkező tünetekről is: a szaglás és az ízlelés elvesztéséről; emésztőrendszeri tünetekről, például hasmenésről; elszíneződött COVID-lábujjakról.

Egyre többet hallani a koronavírusos betegek neurológiai tüneteiről is, harmincas-negyvenes éveikben lévő betegeknél pedig több esetben alakult ki sztrók, ami a COVID-lábujjakhoz hasonlóan arra utal, hogy a betegség vérrögképződési zavarokkal is járhat. A New York-i Mount Sinaiban dolgozó idegsebész, Thomas Oxley szerint az elmúlt két héten hétszeresére nőtt a sztrókkal jelentkező fiatal betegek száma, többségüknek sosem volt hasonló panasza, és kezdetben enyhe tünetekkel vagy tünetek nélkül látszott átvészelni a COVID-19-et.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: