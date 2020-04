Új-Zélandon sikerült megállítani a koronavírus terjedését

Új-Zélandon április 19-e óta csak egy számjegyű bővülését mérik az új koronavírusos eseteknek, így a miniszterelnök hivatalosan bejelentette, hogy megállították a COVID-19 közösségi terjedését. Miután vasárnap mindössze egy új esetet regisztráltak, Jacinda Adern úgy fogalmazott, hogy a vírus terjedését „jelenleg” felszámolták.

A 4,9 millió lakosú országban összesen 1469 koronavírusos esetről és 19 COVID-19 miatti halálesetről tudnak a hatóságok, 1180 beteg felgyógyult. Az első esetet február 28-án regisztrálták.

A napi új esetek száma Új-Zélandon Fotó: Worldometers.info

Miközben helyi tisztviselők óvnak az elbizakodottságtól – mivel ez még nem jelenti azt, hogy sikerült felszámolni a járványt –, Új-Zéland arra készül, hogy keddtől jelentősen visszavesz a korlátozásokból. Kinyithatnak a nem létfontosságú szolgáltatást nyújtó cégek, szinte a megszokott rendben működhetnek tovább az egészségügyi intézmények, viszont az emberek többségének továbbra is otthon kell maradnia, és kerülnie kell a kontaktust a vele nem egy háztartásban élőkkel. Adern ezt úgy fogalmazta meg a kormány napi tájékoztatóján, hogy „újraindítjuk a gazdaságot, de nem indítjuk újra az emberek társasági életét”.

Ashley Bloomfield, az ország fő egészségügyi felelőse azt mondta, az új esetek számának elmúlt napokban tapasztalt csökkenése „bizakodással tölt el minket, hogy sikerült elérni célunkat, és eliminálni a vírust”. Hozzátette ugyanakkor, hogy az elimináció nem azt jelenti, hogy nem lesznek újabb esetek, hanem azt, hogy „az új eseteknél már tudni fogjuk, hogy honnan eredtek”. Új-Zélandon tehát úgy tűnik, sikerült felszámolni az észrevétlen közösségi terjedést. Adern azt mondta, hogy modellszámítások szerint Új-Zéland elérhette volna a napi ezres új esetszámot is, amennyiben nem történnek meg időben a lezárások.

Az új-zélandi módszer

A szigetországban idejekorán vezették be a legszigorúbb utazási és közösségi korlátozásokat, amikor még csak néhány tucat fertőzöttről tudtak a hatóságok. Az ország határait lezárták, és karantént írtak elő az összes külföldről érkezőnek, a szigorú lakossági korlátozásokat pedig kiterjedt teszteléssel és kontaktkutatással egészítették ki. Március 26-án az irodák és iskolák mellett a tengerpartok és a játszóterek is bezártak, ahogy az éttermek és a kocsmák is, még az életkiszállítás és a házhoz szállítás sem volt engedélyezett.

Hétfő éjféltől a négyes fokozatú védekezést hármasra enyhítik, ami azt jelenti, hogy a legtöbb cég újra kinyithat, például a kiszállítós éttermek is, de azok nem, ahol a vevő és az eladó találkozása elengedhetetlen. Az új-zélandiaknak azt javasolják, hogy maradjanak a buborékukban, azaz legfeljebb néhány közeli barátjukkal vagy családtagjukkal találkozzanak, és legalább két méter távolságot tartsanak az emberektől.

A gyülekezés továbbra is tilos, zárva maradnak a plázák, ahogy az iskolák is a legtöbb gyerek előtt.

Christchurchi utcakép április 16-án. Fotó: SANKA VIDANAGAMA/NurPhoto via AFP

A jól időzített intézkedések mellett szakértők szerint Új-Zéland mostani kedvező járványügyi helyzetét elhelyezkedése is segíti: nem túl sűrűn lakott szigetországról van szó, amely távol esik szinte mindentől. A Világbank és a WHO által kijelölt szakemberek Global Preparedness Monitoring Board nevű testülete tavaly őszi jelentésében arra jutott, hogy Új-Zéland a második legfelkészültebb szigetország egy potenciális járvány esetén (az első Ausztrália lett). A világjárvány lehetőségből realitássá vált, és úgy tűnik, Új-Zéland tényleg jó pozícióban van a hosszú távú védekezéshez.

Ugyancsak tavaly ősszel jelent meg a Johns Hopkins Egyetemhez kötődő világjárvány-felkészültségi index, amelyben viszont Új-Zélandot a 35. legfelkészültebb országnak találták – Magyarországgal holtversenyben. Az első helyre abban a jelentésben az Egyesült Államokat sorolták.

