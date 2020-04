Kínai kutatók szerint évente ismétlődhet a járvány

Egyelőre nem lehet teljesen felszámolni az új koronavírus terjedését, a kór pedig az influenzához hasonlóan szezonálisan visszatérhet – jelentették be a Kínai Orvosi Akadémia hétfői sajtótájékoztatóján.

Csi Csin infektológus szerint a nehézséget a tünetmentes hordozók okozzák: míg a korábbi SARS-megbetegedések esetében viszonylag könnyű volt azonosítani és izolálni a betegeket, a mostani SARS-CoV-2-t sokan tünetmentesen is képesek terjeszteni, Kínában például naponta több tucatnyi tünetmentes hordozót azonosítanak.

Csi szerint arra kell számítani, hogy a koronavírus még jó darabig velünk marad. Hasonló véleményét fejezte ki Anthony Fauci, Amerika vezető járványügyi szakértője is, szerinte a vírus a hűvösebb és a melegebb időben is képes terjedni, és arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államokban ősszel is további fertőzésekre lehet számítani. Vang Kujcsiang pekingi infektológus szerint annyi kiderült, hogy a vírust a hő elpusztítja, de ehhez kevés a melegebb nyári időjárás, ahogy ezt az ausztrál megbetegedések is jól mutatják.



A melegedéstől az infektológusok legfeljebb a terjedés mértékének csökkenését várják, de ez sem helyettesítheti a szociális távolságtartást és a most már szokásossá vált elővigyázatossági szabályokat.

Szezonális is lehet

Robert Redfield, az amerikai járványügy vezetője szerint ősszel újult erővel térhet vissza az új koronavírus, méghozzá a szokásos influenzával egy időben, így az ellátásban különösen ügyelni kell majd a két betegség megkülönböztetésére. Hozzátette, hogy az influenzaszezonban az ellátórendszer eleve túlterhelt, így az új vírussal még nagyobb terhelésre kell majd számítani.

Amesh Adalja, a Johns Hopkins Egyetem infektológusa szerint lehet, hogy az új koronavírus is népbetegséggé válik a világban: eddig négy olyan koronavírusról tudtak, amely folyamatosan jelen volt a közösségekben, a SARS-CoV-2 lehet az ötödik. Adalja szerint a többi koronavírus viselkedéséből a SARS-CoV-2 várható terjedésére is lehet következtetni, de pontos adatokat csak az adott kórokozó alaposabb tanulmányozása után lehet közölni.

Lee W. Riley brit infektológus szerint annyi egyelőre biztosnak látszik, hogy a nyár nem végez a vírussal, Marc Lipstich harvardi epidemiológus pedig úgy véli, hogy amíg nem kínálkozik jobb megoldás a vírus terjedésének meggátolására, a szociális távolságtartás és a járvány szezonális visszatérésére kell számítanunk.