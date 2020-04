Streamelt filmekkel is lehet nevezni a 2021-es Oscarra

Március 16-a óta zárva tartanak a Los Angeles-i mozik, ez pedig nagyban megnehezíti az érvényes Oscar-jelöléseket, ugyanis a filmakadémia kritériumai közé tartozik az is, hogy csak olyan mű indulhat a díjért, amit legalább egy héten keresztül játszottak egy megyei moziban.

A díjat odaítélő bizottság a világjárvány miatt felfüggeszti ezt a feltételt: a 2021-es díjra kivételesen csak online bemutatott filmeket is lehet jelölni, ha eredetileg hagyományos premiert is terveztek nekik. Az akadémia közleményében hangsúlyozta, hogy remélhetőleg egyszeri esetről van csak szó, a jelölés további feltételei pedig egyelőre változatlanok maradnak.

Nem biztos, hogy ez így lesz: a Los Angeles-i vetítésekhez kötött feltétel miatt már korábban is zúgolódtak, így a jelölésre feljogosító mozik körét is bővítik: mostantól az is elég, ha New York, San Francisco, Chicago, Miami vagy Atlanta valamelyik mozijában játsszák a jelölendő filmet legalább hét egymást követő napon, napi három alkalommal.

Elhalasztott premierek

A filmakadémia elnöke, David Rubin a továbbiakban is szeretné rendes mozipremierhez kötni a jelölést, ugyanis álláspontja szerint egy film csak úgy élvezhető ki igazán, ha filmszínházban nézik. A feltételek miatt a Netflix tavaly moziban is bemutatta a legnagyobb slágereit, éppen azért, hogy a filmek indulhassanak a díjért. A cég még saját mozit is vett erre a célra New Yorkban.

Ha a mozik újraindításakor valóban elegendő lesz, ha Los Angelesen kívül a felsorolt városokban is vetítik a filmeket, a Netflix ezzel bevásárolta magát az Oscarért folyó versenybe is.

A járvány miatt már elmaradt a Cannes-i és a South by Southwest filmfesztivál is, a mozik a fél világon zárva tartanak, több forgatást pedig elhalasztottak, a bemutatókról nem is beszélve. A járvány miatt csúszik a Wonder Woman 1984, a Marvel Fekete Özvegye, az új James Bond, a Mulan élőszereplős változata és az F9 is, az optimistább stúdiók őszre halasztották a tavaszi-nyári premiereket, más filmeket viszont csak jövőre mutatnak majd be.

A 93. Oscar-gálát 2021. február 28-án tartják majd Los Angelesben.