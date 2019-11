Egyre több mozit működtet a Netflix

A Netflix tovább bővíti mozis üzletágát: hosszú távú szerződést kötött a híres, egyvásznas New Yorki-i filmszínház, a The Paris Theatre üzemeltetésére.

A hír nem sokkal az után jött, hogy kiderült, az amerikai médiaszolgáltató és produkciós vállalat a Los Angeles-i Egyptian Theatre-t is szeretné megvásárolni. És bár egy streaming szolgáltatótól furcsának tűnhet ez a lépés, a Netflixnek pontosan ezt kell tennie, ha továbbra is olyan nagy formátumú filmes személyiségekkel szeretne együtt dolgozni, mint Martin Scorsese vagy Noah Baumbach rendezők.

Mert bár mind a Scorsese-féle Az írt, mind pedig a Baumbach-féle, Scarlett Johansson főszereplésével készült Házassági történetet bemutatják a mozik, csak kevés helyen láthatók. Az ír esetében a Netflix nagyobb mozis jelenlétben reménykedett, de nem sikerült leszerződnie a legnagyobb moziláncokkal, mert csak négy hetet vár addig, míg online is terjeszteni nem kezdi a filmet. Ez jóval rövidebb idő, mint amekkora exkluzivitási ablakot szoktak hagyni a filmes cégek.

A Házassági történet bemutatója a Paris Thatre-ben november 10-én Fotó: John Lamparski/AFP

A Netflix igencsak fizetőképes, de a cég mozis hátránya eltántoríthatja a Scorsese-kaliberű rendezőket attól, hogy leszerződjenek vele, különösen ha kiderül, hogy Az ír és a Házassági történet filmszínházi hendikepje esetleg háttérbe szorítaná a díjátadókon az amúgy jól sikerült produkciókat. Tavaly a szintén netflixes Roma három Oscar-djíat nyert, de nem vitte el a legjobb filmnek járó szobrot.

A Netflix tehát a mozis terjeszkedéssel lényegében a filmszínházi exkluzivitást vásárolhatja meg a produkcióinak, emellett a jövőben puccos premiereket és egyéb eseményeket is futtathat a megvásárolt, illetve kibérelt mozikban.

Az 1948-ban nyílt Paris Theatre-t novemberben azért nyitották újra, hogy a Házassági történetet vetíthessék. A Netflix tartalomfejlesztési vezetője, Ted Sarandos közleményben azt írta, „a Paris Theatre öröksége 71 év után is fennmaradt, és a közönség ma is azért jár oda, hogy egyedülálló filmélményben legyen része. Hihetetlen büszkeség, hogy megőrizhetjük ezt a patinás New York-i intézményt, hogy a jövőben is a filmimádók mozis otthona lehessen.”

