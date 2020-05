1946 óta nem adtak el ilyen kevés autót az Egyesült Királyságban

Nagyot zuhant a brit autópiac áprilisban, 97 százalékkal kevesebbet adtak el, mint az előző év azonos időszakában. Míg 2019 áprilisában még több mint 161 ezret, idén csak 4321 új autót regisztráltak az országban az elmúlt hónapban, miután a COVID-19-világjárvány miatt a brit autókereskedéseknek is be kellett zárniuk.

Utoljára 1946-ban kelt egy ilyen kevés autó egy hónap alatt az Egyesült Királyságban, amikor az ország még a második világháború utóhatásit viselte, és a forrásokat szigorúan be kellett osztani. A friss brit kereskedelmi adat mindenesetre alátámasztja, hogy a mostani gazdasági válság történelmi előképét leginkább a második világháború okozta visszaesésben lehet keresni.

A járvány miatti korlátozások az Egyesült Királyságban március 23-án léptek életbe, így a márciusi eladások még csak 44 százalékkal maradtak alatta az előző évinek, de már az is a legnagyobb visszaesés volt a 2008-as válság óta. Áprilisban aztán jött a csaknem teljes befagyás, a minimális számú adás-vétel flottavásárlókhoz köthető, akik már korábban leadták a rendelést – közölte a brit Gépjárműgyártók és -kereskedők Szövetsége (SMMT).

Soha ekkora részesedése nem volt az elektromosoknak

Öröm az ürömben, hogy az elektromos autók eladása csak 9,7 százalékkal esett vissza, ez azt is jelenti, hogy az összes eladás 32 százalékát adták azok a járművek, amelyek – működésüket tekintve legalábbis – zéró kibocsátásúak. Ilyen magas még sosem volt az elektromosok részesedése az eladásokban, persze lehetséges, hogy ez a jelenség a flottát vásárló cégek befektetési szempontjait tükrözi leginkább.

A sanyarú hónap nyertese a Tesla volt, mert a Model 3-ból vitték a legtöbbet áprilisban, igaz, hogy a Tesla eladásai kevésbé függnek az autókereskedések működésétől. A második legtöbbet a Jaguar Land Rover elektromos SUV-jából, a Jaguar I-Pace-ből adták el.

A brit autógyártás már márciusban padlót fogott, az előállított járművek száma 2009 óta nem volt ilyen alacsony, de hasonló adatokra számítanak április hónapra is. Az ipari szervezet szerint csak a kereslet felélesztésével lehet megmenteni a munkahelyeket a brit iparban és kereskedelemben. Néhány brit gyárban május 4-én, hétfőn indították be újra fokozatosan a munkát, de a legtöbb üzem továbbra is zárva marad.

