ENSZ-főtitkár: A világjárvány a legnagyobb fenyegetés az emberiségre a második világháború óta

Közös nyilatkozatot adott ki szerdán Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO, Csü Tung-jü, a FAO és Roberto Azevedo, a WTO igazgatója. Az ENSZ egészségügyi, élelmezési és kereskedelmi világszervezetei arra figyelmeztettek: a COVID-19-járvány megfékezése mellett figyelni kell arra, hogy minimalizálják a védekezés világkereskedelemre és az élelmiszer-ellátásra gyakorolt hatását – mivel a nemzetközi kereskedelemtől milliók létbiztonsága és élelmezése függ.

„Amikor kereskedelmi döntések születnek az emberek egészségének védelmében, az országoknak biztosítaniuk kell az élelmiszer-ellátási lánc zavartalanságát”, ennek fényében kell korlátozni az agráriumban és az élelmiszeriparban dolgozók mozgását, az élelmiszer-szállítmányok határátlépési idejét, hogy elkerüljék az élelmiszerek megromlását és a pazarlást – írták.

Ha korlátoznák az élelmiszerek kereskedelmét (ami akár alaptalan élelmiszer-biztonsági aggodalmakból is fakadhat), az zavart okozna az élelmiszer-ellátási láncban, ez pedig a leginkább rászoruló és hátrányos helyzetű lakosságot veszélyeztetné.

„Az élelmiszer-ellátás bizonytalanságától való félelem exportkorlátozások egész hullámát indíthatja el, hiányt generálva globális szinten. Ezzel torzulhat a kereslet-kínálat egyensúlya, áremelkedés és -volatilitás fenyeget. Korábbi válságok során megtapasztaltuk, hogy az ilyen intézkedések különösen az alacsony jövedelmű, élelmiszerszegény országok számára károsak, és aláássák a humanitárius szervezetek munkáját, hogy élelemmel lássák el azokat, akiknek a leginkább szükségük van rá” - olvasható a közleményben.

Az ENSZ-szervezetek vezetői szerint nem szabad, hogy ilyesmi újra előforduljon, ilyen időkben inkább még több nemzetközi együttműködésre kell törekedni. „A COVID-19 korlátozások közepette mindent meg kell tenni a kereskedelem lehető legnagyobb stabilitásáért, hogy elkerüljük az élelmiszerhiányt.”

Emellett kulcsfontosságú az is, hogy megvédjék az élelmiszeriparban és -kereskedelemben dolgozókat is, hogy az ágazaton belül csökkentsék a betegség terjedését, ezáltal pedig egyben tartsák az élelmiszer-ellátási láncot. „Az élelmiszernek továbbra is hozzáférhetőnek kell maradnia a fogyasztók (különösen a legérzékenyebb csoportok) számára helyi szinten, a biztonsági előírások szigorú betartása mellett” – írták.

Mindeni számára álljanak rendelkezésre az aktuális információk az élelmiszer-előállítás és -fogyasztás alakulásáról, a készletek mértékéről és az árakról – javasolják. Ezzel csökkenthető a bizonytalanság, és lehetővé válik a termelők, fogyasztók és kereskedők felelős döntéshozatala, valamint elejét vehetik a pánikszerű vásárlásnak és felhalmozásnak is.

„Most van itt az ideje a szolidáris, felelős viselkedésnek, szem előtt tartva közös célunkat: javítani az élelmezés biztonságán, a táplálkozás minőségén és az emberek jólétén szerte a világon mindenhol. Nem szabad engednünk, hogy a COVID-19-re adott válaszaink miatt hiány legyen alapvető termékekből, és elterjedjen az éhezés és alultápláltság” - zárták közleményüket.

Új ENSZ-jelentés

Megszólalt az ENSZ főtitkára, António Guterres is: a szervezet New York-i központjában az új koronavírus-jelentést bemutatva elmondta, a világjárvány a második világháború óta a legnagyobb fenyegetés az emberiségre nézve, és olyan recessziót hozhat magával, „amelyhez hasonló valószínűleg nem fordult elő a közelmúltban”.

A vírus a társadalmak alapjait támadja meg, az emberek életét és megélhetését követeli – mondta Guterres. Az ENSZ jelentése szerint világszerte 25 millió munkahelyet veszélyeztet a vírus, és akár 40 százalékkal visszavetheti a globális befektetési folyamatokat.

Guterres is azonnali összehangolt cselekvést sürget a betegség terjedésének csökkentésére, a világjárvány megszüntetésére. Az iparosodott országokat pedig arra szólította fel, hogy segítsgék a kevésbé fejlett országokat, vagy ha nem, „nézzenek szembe a futótűzszerűen terjedő járvány rémálmával”.

