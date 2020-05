The Curve Crusher – valóságos kultusza lett Új-Zéland járványügyi hősének

Április 19-e óta csak egy számjegyű bővülését mérik az új koronavírusos eseteknek Új-Zélandon, így a miniszterelnök hivatalosan bejelentette, hogy egy időre megállították a COVID-19 közösségi terjedését. Ez annak köszönhető, hogy a szigetországban idejekorán bevezették a legszigorúbb utazási és közösségi korlátozásokat, kiegészítve mindezt kiterjedt teszteléssel és kontaktkutatással, .

A COVID-19-járvány elleni védekezés vezetője az első pillanattól a közegészségügyi specialistaként ismert Ashley Bloomfield volt Új-Zélandon. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO szakértőjeként is dolgozó, precízen és hatékonyan kommunikáló 55 éves orvost a fősodorbeli média mellett a közösségi oldalak népe is gyorsan felkapta.

Vannak, akik Chuck Norrishoz hasonlítják, pontosabban az akcióhőst hasonlítják hozzá, mások pedig szuperhősként tisztelik. Egyes új-zélandi polgárok pedig már mozgalmat is indítottak azért, hogy Bloomfield legyen idén az országban az év embere.

A Bloomfield-kultusz legújabb fejleménye, hogy már kaphatók a járványügyi felelős arcképével díszített pólók és textil bevásárlótáskák is. „Tedd halhatatlanná Új-Zéland karanténhősét, és szerezz magadnak egy jó kis szatyrot” – biztatnak a textiltáskát kínáló oldalon.

A szatyor megvásárlásával egy a családon belüli erőszak áldozatait segítő alapítványt támogatnak az új-zélandi tiszti főorvos rajongói, akik magukat csak „bloomer”-eknek nevezik.



A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Korábbi kapcsolódó cikkeink: