Egy friss kutatás szerint Dr. Google nem a legmegbízhatóbb szakértő

Bár az interneten rengeteg pontos és megbízható egészségügyi információ található, a tünetekre való keresések alapján felállított online diagnózis az esetek közel kétharmadában téves – állítják az ausztráliai Edith Cowan Egyetem kutatói, akik a Medical Journal of Australia című folyóiratban tették közzé eredményeiket.

A kutatók 36 tünetkereső oldalt és mobilalkalmazást vizsgáltak, és arra jutottak, hogy a tünetek beírása után csak 36 százalékban állítottak fel helyes diagnózist elsőre, de még a találatok top 10-ében is csak az esetek 58 százalékában szerepelt a betegség vagy rosszullét valódi oka. Azt is vizsgálták, hogy milyen arányban ajánlják helyesen, hogy kell vagy nem kell orvoshoz fordulni – ezen a téren is csak 49 százalékos volt az egészségügyi oldalak és appok pontossága.

A kutatók szerint ez azért is aggasztó, mert felmérések szerint az ausztrálok közel 40 százaléka használja az internetet arra, hogy online diagnosztizálja magát, és házi gyógymódokat találjon az állapotára. „Bár csábító lehet az ilyen eszközök használata arra, hogy megtudjuk, mi válthatja ki a tüneteinket, a legtöbbször jó esetben megbízhatatlanok, rossz esetben pedig akár veszélyesek is lehetnek” – mondta a kutatást vezető Michella Hill.

Hill elmondta, hogy ezek a szolgáltatások a biztonság hamis érzetét is nyújthatják a felhasználóknak, hiszen azok gyakran kizárólag a tünetek alapján tippelnek a betegségre, és nem veszik figyelembe például az adott személy kórtörténetét, alapbetegségeit. „Azok, akik nem rendelkeznek megfelelő egészségügyi ismeretekkel, azt hihetik, hogy a kapott tanácsok mindenképpen pontosak, és könnyen ahhoz vezethetnek, hogy alábecsülik a betegségüket.”

Ettől függetlenül az ilyen oldalaknak, appoknak is megvan a helyük a modern egészségügyi rendszerben, állítják az ausztrál kutatók, de nem a háziorvost kell lecserélni az internetre, hanem az orvos által felállított diagnózist követően kell felkeresni őket, hogy még több információhoz lehessen jutni az adott problémáról.

A Google Health vezetője, David Feinberg még tavaly közölte, hogy percenként 70 ezer egészségügyi témájú keresést indítanak a felhasználók, vagyis naponta több mint egymilliárd ilyen típusú keresést bonyolítanak le. „Az emberek betegségekre, gyógymódokra, tünetekre és egészségbiztosítási megoldásokra kíváncsiak” – mondta Feinberg egy texasi techkonferencián, ahol azt fejtegette, hogy a cég igyekszik fellépni az egészségügyi tévhitek ellen.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: