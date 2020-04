A koronavírus-járvány legnagyobb nyertese: a maffia

A koronavírus miatti korlátozások egyre nagyobb gazdasági terhet jelentenek az egész világon, cégek ezrei kerülnek a csőd szélére és emberek millióit bocsátják el – a maffia viszont virágzik, anyagi segítséget kínál a bajba jutottaknak, csakhogy később majd kérni fognak tőlük valamit. A Cosa Nostra és a 'Ndrangheta drogkereskedelemből, online szerencsejátékokból és egyéb forrásokból származó pénze könnyen és gyorsan hozzáférhető, Francesco Messina, az olaszországi szervezett bűnözés elleni egység vezetője szerint pedig már meg is kezdődtek a beruházások: a bűnszervezetek éttermekbe és szállodákba fektetnek. Messina szerint a szervezetek a cégek átvétele mellett a járvány után újrainduló gazdaságba pumpált irdatlan európai és állami támogatásokra is pályáznak.

Anna Sergi, az Essexi Egyetem kriminológusa arra számít, hogy a maffia még jobban átszövi majd az olasz gazdaságot, mint a járvány előtt: a szervezetek sok olyan szektorba is beruháznak, amelyek eddig nem voltak népszerűek a köreikben. Az olasz rendőrfőnök, Franco Gabrielli szerint a gyógyszer-kereskedelemben, a mezőgazdaságban és az áruszállításban eddig is jelen voltak ezek a csoportok, a mostani válsággal viszont még jobban megerősíthetik a pozíciójukat a vendéglátásban is.

Állam az állam helyett

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a maffia azoknak ajánlja fel a segítségét, akiken az állam nem tud, vagy egyelőre nem tudott segíteni: bolttulajdonosoknak, csőd szélén álló vállalkozásoknak és munka nélkül maradt igénymunkásoknak. Olaszország déli részén vannak olyan városok, ahol a maffia gondoskodik az alapvető ellátásról is – Roberto Saviano maffiaügyi szakértő szerint pedig ott, ahol gond van, az ember nem nézi, hogy ki nyújt segítséget, így a szervezetek különösebb akadály nélkül vásárolhatják fel a bajba jutott üzleteket.

Paola Severino egykori olasz igazságügyi miniszter szerint ugyan az olasz kormány időben nyújtott pénzügyi támogatást a kis- és középvállalkozásoknak, a maffia terjeszkedése egyáltalán nem specifikusan olasz probléma, a jelenség az egész világon megfigyelhető. Severino szorosabb nemzetközi együttműködést kért az érintett országoktól – ami gyakorlatilag bárkit jelenthet, a maffia által mozgatott irdatlan összegek ugyanis ugyanúgy nem ismerik az országhatárokat, mint ahogy a koronavírus sem.

Ha az állam tehetetlen, jön a maffia

Nicola Gratteri szervezett bűnözéssel foglalkozó nyomozó szerint további kihívásokat jelent az is, hogy a maffia a helyiek bizalmára apellál, élelmiszert és gyógyszert visznek a rászorulóknak, sok helyen pedig emiatt népszerűbbek, mint az állami szervek. Salvo Palazzolo, a La Repubblica újságírója szerint a Cosa Nostra a mostani krízisben az állami gondoskodás alternatívájaként akarja bemutatni magát, azzal pedig, hogy egy párhuzamos társadalmat építenek, hatékonyabbnak, sőt, nélkülözhetetlennek akarják magukat beállítani.

Saviano szerint fennáll a veszélye annak is, hogy a munka nélkül maradt fiatalok tömegével fognak csatlakozni a bűnszervezetekhez. A szigorúbb határellenőrzés és a határzárak ugyan megnehezítették a drogcsempészetet, de sokan a koronavírus okozta többletfeladatok miatt arra gondolnak, hogy így a hatóságok kevésbé figyelnek majd a csempészárura, a drogot pedig az eddig bevált terjesztési pontok helyett a kijárási korlátozások idején akár házhoz is szállítják. Szakértők szerint az izoláció még jót is tesz a drogbiznisznek, a kereslet ezekben az időkben emelkedik.

Semmi sincs ingyen

Sergio Nazzaro maffiaszakértő szerint Olaszországban mintegy 3,3 millióan maradtak munka nélkül és kétségbeejtő helyzetben, ők leginkább a legszegényebbek közül kerültek ki, de a maffia ételosztásai és kamatmentes hitelei korántsem ingyenesek: szerinte az ételért és a segítségért cserébe ezek az emberek a demokráciáról mondanak le.

Roberto Saviano szerint minden azon áll vagy bukik, hogy a kormány milyen gyorsan képes segítséget nyújtani a rászorulóknak: ha lassabbak, mint a maffia, többen fordulnak majd a bűnszervezetekhez, és meginog a kormányba vetett bizalom. Nazzaro is csak egy megoldást lát a problémára: az államnak nem szabad magára hagynia a bajba jutottakat, ha pedig gyorsabban nyújt segítséget, nem hagy teret a Cosa Nostra, a 'Ndrangheta és egyéb szervezetek terjeszkedésének.