A NASA önkénteseket keres, akiket nyolc hónapra összezárhat egymással Moszkvában

A NASA-nak nagy tervei vannak a következő évekre, 2024-ben több mint ötven év után tervez embereket küldeni a Holdra az Artemis-program keretében, ami a későbbi Mars-utazások főpróbájának is tekinthető. Bár az űrutazás önmagában is embert próbáló feladat, ezek a küldetések még nagyobb elszántságot követelnek, hiszen hónapokat, majd akár éveket is igénybe vehetnek.

Az űrhajóslét fizikai és mentális kihívásait persze már a Földön szimulálni kell, ezért az amerikai ügynökség az orosz Orvosbiológiai Problémák Intézetével (IBMP) közösen önkénteseket keres, akiket nyolc hónapra összezárhatnak egymással egy moszkvai kísérleti intézményben. Az IBMP épületében olyan lakóállomást rendeztek be, amely a leírása szerint „hasonló környezeti tényezőkkel rendelkezik, mint amilyenekkel az űrhajósok a jövőbeli Mars-missziók alkalmával várhatóan találkozni fognak.”

Az impozáns lakóállomás Fotó: NASA / Institute for Biomedical Problems

Az állomás legénysége a nyolc hónap alatt nem csak az elszigeteltség és az összezártság hatásait tapasztalhatja majd, hanem tudományos kísérletekben (virtuális valóság, robotikai műveletek) is részt vesznek. „Az ehhez hasonló földi missziók segítenek abban, hogy a NASA fel tudjon készülni az űrexpedíciók valódi kihívásaira, és fontos tudományos adatokat nyújtanak a problémák leküzdéséhez, valamint a válaszlépések megtervezéséhez” – írja az űrügynökség.

A közlemény szerint a NASA 30-55 év közötti motivált amerikai állampolgárokat keres, akik angolul és oroszul is folyékonyan beszélnek. Az önkénteseknek mesterdiplomával, orvosi diplomával vagy katonatiszti végzettséggel kell rendelkezniük, de olyan alapfokú diplomásokat is várnak, akik releváns területeken tanultak vagy szereztek tapasztalatot.

A jó amerikai szokás szerint kicsit csaló betűszóval elnevezett misszió, a SIRIUS-20 (Scientific International Research In a Unique terrestrial Station) résztvevői természetesen fizetést is kapnak a NASA-tól, valamint a Nemzetközi Űrállomás esetében bevezetett gyakorlathoz hasonlóan kéthetes egyéni karanténnal kezdik majd meg a közös elszigeteltséget.

A négy hónapon át tartó SIRIUS-19 küldetés résztvevői Fotó: NASA / Institute for Biomedical Problems

A projektet megelőzte a SIRUS-19 nevű tavalyi kísérlet, amelynek során négy hónapig volt összezárva két amerikai és négy orosz résztvevő, akik ennyi idő alatt le tudták szimulálni a következő Holdra szállást az oda- és visszaúttal együtt.

Az egy éven át tartó SIRIUS-21 projektet, az Artemis-program földi főpróbáját 2022-ben, két évvel a Hold-utazás előtt vezénylik le.

