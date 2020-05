Elhalasztották a SpaceX kilövését az időjárás miatt

Bár az időjárás miatti halasztás az utolsó pillanatig ott lebegett a résztvevők feje fölött, Jim Bridenstine, a NASA igazgatója négy órával a tervezett kilövés előtt a Twitteren nyugtatott meg mindenkit, hogy minden a terv szerint halad, és (magyar idő szerint) 22 óra 33 perckor elindulhat a Crew Dragon két űrhajósa, Bob Behnken és Doug Hurley a Nemzetközi Űrállomás (ISS) felé.

A kilövés előtt 15 perccel azonban arról tájékoztatták a már indulásra kész űrhajósokat, hogy nem kedvezőek az időjárási viszonyok, ezért a protokoll szerint elhalasztják a kilövést, így szombaton próbálkoznak újra.

Pedig az előkészületek egy dicsőséges napot vetítettek előre.

Valamivel hét óra előtt Bridenstine és Elon Musk, a SpaceX alapító-vezérigazgatója is megjelent – természetesen arcvédő maszkban – az űrhajósok öltözőjében, hogy sok sikert kívánjanak a küldetéshez, majd kilenc év után először ismét megtörtént a híres kivonulás, amikor az asztronauták még egyszer elbúcsúzhattak családjuktól a hosszú út előtt, majd autóba (ezúttal természetes egy Teslába) szálltak, és elindultak a 39A kilövőállás felé.

Behnken és Hurley a helyszínen egy gyors liftezés és lépcsőzés után elérték a 80 méteres magasságban elhelyezkedő hozzáférési pontot, ahonnan beszállhattak a Dragon kapszulájába. A technikusok még egyszer ellenőrizték a kommunikációs rendszert és az űrruhákat, majd becsatolták az ülésüket elfoglaló űrhajósokat.

A nagyotmondásáról is ismert Musk a közvetítésben meglepően őszintén beszélt az érzéseiről:

„Egy álom vált valóra. Amikor 2002-ben megalapítottuk a SpaceX-et, tényleg nem hittem, hogy ez a nap eljön egyszer. Azt gondoltam, hogy 90 százalék az esélye annak, hogy nem fogjuk tudni elérni az alacsony Föld körüli pályát kis rakétákkal. Tehát ha valaki azt mondta volna nekem 2002-ben, hogy itt fogok állni a NASA igazgatójával, találkozom az űrhajósokkal, és hogy a rakétánk és az űrhajónk a 39A kilövőálláson fog várakozni, azt gondoltam volna, hogy haver, nem tudom mit szívtál, de hülyeségeket beszélsz.”

Fotó: Saul MARTINEZ/AFP

Musk szerint ezt a napot „több ezer teszt, több ezer óra tervezés és rengeteg okos ember hihetetlenül kemény munkája” előzte meg, és ezért nyugodt szívvel mondhatta most az űrhajósok gyerekeinek, hogy „minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy apáitok visszatérhessenek.”

A közösségi médiában feltett kérdések között több is vonatkozott a futurisztikus szkafanderekre, amelyekről Musk elmondta, hogy személyesen is sok időt töltött a tervezésükkel, és mindent összevetve közel négy évig tartott, amíg sikerült összehangolni a formát és a funkciót. Hogy miért helyeztek ekkora hangsúlyt a külsőre? „Inspirálni szeretnénk a gyerekeket, hogy egy nap ők is viselni akarják ezt az egyenruhát” – mondta a cégvezető.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Kilenc óra magasságában az Air Force One is megérkezett a Kennedy Űrközpont területére, fedélzetén Donald Trump elnökkel, a first ladyvel, Mike Pence alelnökkel és társaikkal. A NASA tájékoztatása szerint 1998 októbere óta nem volt arra példa, hogy amerikai elnök a központból tekintsen meg egy kilövést.

Erre azonban most úgy tűnik, még várni kell legalább három napot.

