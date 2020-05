Zuckerberg szerint a Twitter hibázott, amikor helyreigazította Donald Trumpot

Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója szerda este interjút adott a Fox Newsnak, ami csütörtökön kerül majd adásba. A beszélgetésben arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Twitter helytelenül járt el, amikor figyelmeztető linket helyezett el Donald Trump amerikai elnök levélszavazásról szóló tweetjei mellett.

A kérdéses bejegyzésben az elnök azt állította, hogy a levélszavazás a választási csalások melegágya, a postaládákat kirabolják, a szavazólapokat meghamisítják stb.. A Twitter az elnöki posztok mellett egy-egy linket helyezett el „tények a levélszavazásról” felirattal, amelyek egy-egy rövid leíráshoz vezetik az olvasót. Ez volt az első eset, hogy az elnök állításának valóságtartalmát megkérdőjelezték. Trump – a Twitteren – úgy reagált, hogy a Twitter beleavatkozik az elnökválasztásba.

Zuckerberg a Foxnak azt mondta, hogy a közösségi oldalaknak nem kell az igazság bajnokait (szó szerint az igazság bíróit) játszaniuk. „Szerintem a mi szabályozásunk eltér ebben a Twitterétől.

Erősen hiszek abban, hogy a Facebooknak nem kell az igazság bajnokát játszania minden online megnyilvánulással kapcsolatban.

Általában véve a magáncégeknek nem kellene ezt csinálniuk, különösen ezeknek a platformokat üzemeltető vállalatoknak nem szabadna ebbe a helyzetbe kerülniük” – mondta a Facebook alapítója.

2018. októberi kép Trumpról és a Facebook, illetve a Google hivatalos lobbistáiról. Az elnöktől balra Kevin Martin, a Facebook amerikai közpolitikai főnöke, jobbra pedig Susan Molinari, a Google közpolitikáért és kormányügyekért felelős elnökhelyettese látható. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Jack Dorsey, a Twitter vezetője úgy reagált, hogy a cég „továbbra is rá fog mutatni a választásokat érintő inkorrekt vagy vitatható információkra szerte a világon. Ettől még nem válunk az »igazság bajnokaivá«. Az a szándékunk, hogy összekapcsoljuk az egymásnak ellentmondó álláspontokat, és megmutassuk egy-egy ügy több oldalát, hogy az emberek maguk ítélhessék meg. Ehhez nagyon fontos, hogy átláthatóbban működjünk, hogy az emberek világosan lássák, mit miért csinálunk.”

Trump, aki úgy érezte, sérültek a szabad véleménynyilvánításhoz való jogai, szerdán bejelentette, hogy valami nagy-nagy dologra készül, rendeletet hoz a közösségi oldalakról. Ennek részleteit csütörtökön jelenteni be, a világ izgatottan vár.

Annál is inkább, mert szerdán az elnök még arról beszélt, hogy akár be is csukathatja a közösségi oldalakat. „A republikánusok úgy érzik, hogy a közösségi oldalak teljesen elnémítják a konzervatív hangokat. Erősen szabályozni fogjuk ezeket, vagy be is zárjuk őket, mielőtt ez megtörténhet. Láttuk, hogy mivel próbálkoztak, és mivel buktak el 2016-ban. Nem engedhetjük, hogy ez még egyszer végbe menjen, csak még körmönfontabb módon” – fogalmazott a Twitteren a 2020-as választásra készülő elnök.

„Nagy Nap lesz ez a közösségi média és az IGAZSÁGOSSÁG számára” – írta két órával ezelőtti bemelegítőposztjában az elnök.

