Az oroszok harmada szerint a koronavírus nem is létezik

A moszkvai Közgazdasági Egyetem friss felmérései szerint az elmúlt három hónapban egyre több orosz tagadja a COVID-19 létezését. A válaszadók 33,6 százaléka mondta azt, hogy a vírus nem létezik, 24,5 százalékuk szerint pedig gazdasági érdekek miatt találta ki a fertőzést a háttérhatalom. Ez az arány áprilisban még csak 10,4 százalék volt, az arány azért is meglepő, mert az egyetem egy másik kutatása szerint az oroszok több mint negyede ismer valaki olyat, aki elkapta a betegséget.

A válaszadók az esetleges oltásokkal kapcsolatban is szkeptikusak: csak 15,8 százalékuk adatná be magának a vakcinát, ha rendelkezésre állna, 37,7 százalékuk pedig egyáltalán nem kérne az oltásból. A 7900 megkérdezett 15,1 százaléka szerint az oltások általánosságban károsak az egészségre, 28,7 százalékuk szerint viszont a védőoltások elengedhetetlenek. Ruszlan Artamonov, az egyetem igazgatóhelyettese szerint a szkepticizmus egyik oka az lehet, hogy a koronavírus Oroszországban viszonylag kevés halálos áldozatot követelt – bár az is lehet, hogy a hivatalos adatok jóval alacsonyabbak a valódi áldozatok számánál.

Kritizálják a kormányt is

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint az ország időben és megfelelően reagált a járványra, bár a Newsweek cikke szerint hivatalosan csak azokról ismerték el, hogy a vírus miatt hunytak el, akikről a boncolás során ez bebizonyosodott – miközben tüdőgyulladásban a hivatalos adatok szerint is jóval többen haltak meg az országban, mint általában.

A kormány vírusügyi intézkedéseit vitató válaszadók háromnegyede túlzónak minősítette a korlátozásokat, 43 százalékuk pedig arról számolt be, hogy a figyelmeztetések ellenére is meglátogatta a rokonait. Az egyetem áprilisi kutatásai szerint azokban a régiókban volt különösen magas a kétkedők aránya, ahol többen számoltak be arról is, hogy bevételt veszítettek a korlátozások miatt.

Fake news

Nem segítenek sokat a koronavírus oroszországi helyzetének tisztázásában azok a vádak sem, amelyek szerint a Kremlhez közeli média konspirációs teóriákat terjeszt a fertőzéssel kapcsolatban: egy Európai Uniós felmérésben 80 kormányközeli álhírt vizsgáltak, ezek között szerepelt az is, hogy a vírus nem létezik, de akadt köztük olyan is, amely szerint a COVID-19 egy Kína, Nagy-Britannia vagy az Egyesült Államok által kifejlesztett biológiai fegyver.

Peszkov ezeket a vádakat is tagadta, az álhíreket közlő weboldalak pedig arra hivatkoztak, hogy az információkat kínai vagy egyéb külföldi forrásoktól szerezték, a hitelükért pedig nem tudnak felelni. Tovább erősíti az orosz adatokkal szembeni gyanakvást az is, hogy az orosz állami médiafelügyelet, a Roszkomnadzor több, a járvány áldozatairól szóló cikket is eltávolíttatott az ezekről beszámoló oldalakról.

Oroszországban regisztrálták a világon a harmadik legtöbb fertőzöttet, az Euronews tegnapi értesülései szerint az oroszok Európai Uniós országokba történő beutazását a továbbiakban is korlátozzák majd. A növekvő szkepticizmus ellenére Oroszország is dolgozik a vakcinán: Mihail Murasko egészségügyi miniszter szerint már júniusban megkezdődhet az oltás klinikai tesztelése, igaz, a mostani felmérések szerint az oroszok többsége nem kérne belőle.