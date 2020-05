Miközben Trump meghozta a közösségi médiát megregulázó rendeletét, a Twitter erőszak dicsőítése miatt elrejtette egy posztját

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön aláírta azt az elnöki rendeletet, amely felelőssé teszi a Facebookhoz, Twitterhez és Google-höz hasonló technológiai cégeket a platformjaikon megjelenő tartalmakért.

Az amerikai kommunikációs törvény értelmében a techcégek eddig széles körű védelmet élveztek az oldalaikon a felhasználók által közzétett tartalmakra nézve, de az új rendelet most arra készteti az amerikai távközlési (FCC) és kereskedelmi (FTC) bizottságot, hogy újraértelmezzék a törvényt, és jogi lehetőséget biztosítsanak a felhasználóknak a kéretlen tartalmak jelentésére.

A rendelet értelmében a távközlési és információs hivatalnak 60 napja van arra, hogy szabályozási kérelmet nyújtson be az FCC-nek, amelynek ezt követően pontosan meg kell határoznia, mi számít szabálysértésnek, és milyen büntetést lehet kiszabni a techcégekre.

Az internetes tartalomszolgáltatókat eddig nem lehetett jogilag felelősségre vonni, ha olyan bejegyzéseket, profilokat, képeket, videókat töröltek, amelyek sértették a saját szabályzatukban meghatározott elveket. A kommunikációs törvény kimondta, hogy ilyen esetekben nem lehet az alkotmányban rögzített szólásszabadságra hivatkozni.

A rendelet nemcsak a tartalmak törlésére vonatkozik, de arra az álhírek elleni harcban gyakran alkalmazott eszközre is, amikor például a Facebook vagy a Twitter potenciálisan sértőként jelöl meg egy posztot, vagy figyelmeztetést helyez mellé, miszerint az álhírt tartalmazhat. Marco Rubio, Florida republikánus szenátora szerint a platformok kiadóként viselkednek, amikor a felhasználók tartalmait ilyen módon szerkesztik, ezért a kiadókra vonatkozó felelősség kell, hogy terhelje őket.

Trump és a Twitter

A Twitter-aktivitásáról már régóta ismert Donald Trump azután kezdett hadjáratba a közösségi oldalak és techcégek ellen, hogy a Twitter a hét elején először igazította helyre az elnök két bejegyzését – a levélszavazásról és választási csalásról szóló posztok mellé a platform egy-egy linket helyezett el, amelyre kattintva Trump követői bővebb információkat (ahogy a Twitter hangsúlyozta: tényeket) olvashattak a témáról.

Trump ezt – természetesen egy tweetben – az elnökválasztásba való beavatkozásnak minősítette, és gyorsan beharangozta a platformokat büntető rendeletet. A Twitter közleménye szerint „ez az elnöki rendelet reakciós és átpolitizált megközelítése egy fontos törvénynek”, amely egyszerre védi az amerikai innovációt és szólásszabadságot, míg a rendelet aláássa a demokratikus értékeket.

A Twitter nem is hátrált meg a rendelet hírére, és pénteken Trump egy újabb tweetjét jelölte meg, mivel az „megsértette az erőszak dicsőítésének tiltására vonatkozó Twitter-szabályokat”. Ilyenkor a bejegyzés a figyelmeztetéssel együtt továbbra is elérhető marad, de lájkolni és kommentelni nem lehet, valamint megosztani is csak úgy, ha valamilyen kommentárt is fűznek hozzá. Az elnök a kérdéses posztban arról írt a minneapolisi eseményekkel kapcsolatban, hogy a hadsereg készen áll, és ha elfajulnak a zavargások, lőni fognak.

Bár Mark Zuckerberg Facebook-alapító a Fox Newsnak azt nyilatkozta, hogy a közösségi oldalakat működtető magáncégeknek nem kell feltétlenül az igazság bajnokait játszani, a Facebook szóvivője csütörtökön közölte, hogy a rendelet épp fordított hatást válthat ki, és csak jobban korlátozza majd a szólásszabadságot, ráadásul a józan észnek is ellentmond az az elképzelés, hogy egy cég több milliárd ember minden szaváért felelős legyen.

Liz Bourgeois szerint ez éppen arra ösztönözné a cégeket, hogy mindent (így akár Trump tweetjeit is) cenzúrázzanak, amiről úgy gondolják, hogy azt mások sértőnek találhatják.

