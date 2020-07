Szerencsejátéknak minősítené a Lordok Háza a lootolást

A Lordok Háza azt követeli, hogy minősítsék szerencsejátéknak a lootolást a játékokban, mert a véletlenszerűen generált virtuális javak játékszenvedélyt fejleszthetnek ki a gyerekekben.

A javaslatot előterjesztő Lord Grade szerint az, ha az embernek pénzt kell kiadnia valamiért, amiről azt sem tudja, hogy mi (és ezzel a későbbiekben akár kereskedhet is), kimeríti a szerencsejáték fogalmát, az pedig, hogy az országban még nem szabályozták ezt a területet, csak azt mutatja, hogy a brit jog mennyire elmaradt a hétköznapi valóságtól.

A Grade által kritizált rendszer gyakorlatilag egy zsákbamacska: több játékban is elérhető opció, hogy a játékosok pénzért megvegyenek egy loot boxot, amiben aztán az van, ami – ez lehet valami különösen értékes sárkányölő kard is, de valami egészen indifferens vacak is előkerülhet. Az igazán elkötelezett játékosok a várható előnyökön kívül gyakorlatilag bármire költhetnek, amit csak ki tud találni a kiadó, a tavaly megjelent Mortal Kombat 11-ben például hatezer dollárnál is többe kerülne, ha valaki minden elérhető bővítést meg akarna venni a játékhoz. Ez még csak a jéghegy csúcsa: a Runescape-ben az igazi fanatikusok havonta vagyonokat verhetnek el, a játék fejlesztője, a Jagex szerint ez az összeg havonta akár ötezer angol fontra is rúghat.

Belgiumban betiltották

Grade szerint törvényt sem kellene módosítani ahhoz, hogy szabályozzák a kiskorúak hozzáférését a loot boxokhoz és a játékon belüli pénzköltéshez, a módosításokat pedig „akár holnap” is be lehetne vezetni az országban. Példaképp hozta fel Belgiumot, ahol tavaly mindenestül betiltották a loot boxokat, igaz, azok maradhattak, amelyeket nem pénzért, hanem a játékon belüli teljesítmény jutalmaként lehet megnyitni.

Miközben a kiadók igyekeznek pozitív színben feltüntetni a loot boxokat, az EA például egy Kinder tojás felbontásához hasonlította a looting élményét, a játékon belüli költést egyre többen kötik össze a szerencsejáték-függőséggel. David Zendle brit játékszakértő szerint mindkét esetben hasonló folyamatok zajlanak le, igaz, az eddigi kutatások közvetlen ok-okozati összefüggést nem mutattak be a játékfüggőség és a looting között. Az viszont kiderült, hogy minél többet költ valaki hasonló dolgokra, annál inkább hajlamos később a hasonlóan kockázatos beruházásokra.

A jelentés a looting mellett kitért az egyre népszerűbb e-sportfogadásokra is, a játékon belüli vásárlások tervezett visszaszorítása miatt ugyanis attól tartanak, hogy a fiatalok inkább átnyergelnek erre a műfajra. Grade szerint a szerencsejáték-problémával küzdő britek közül 55 ezren a 11-16 éves korosztályba tartoznak, ezért a jövőben azt is vizsgálni kell, hogy a frissen megjelenő játékok milyen addiktológiai kockázatot hordoznak magukban.

