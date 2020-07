Algásodik a Balaton, de ez még nem invázió

„Amíg a tó nyílt vizében az algák mennyisége a tó egész területén alacsony volt, addig a Keszthelyi- és Szigligeti-medencében a parti régióból több ponton is jeleztek a víz felszínén úszó algatömeget. A 2020. július 13-i part menti mintavételünk során az algák mennyisége a nyílt vízinek közel háromszorosa volt” – olvasható az Ökológiai Kutatóközpont Facebook-oldalán szerdán megjelent közleményben.

Az algaközösségen belül a kora nyári időszakra jellemző fecskemoszatok mellett már megjelentek a késő nyári fonalas nitrogénkötő cianobaktériumok is. Ez utóbbi csoport tömeges elszaporodása veszélyeztetheti az emberi vízhasználatot.

A kutatók szerint a jelenség arra figyelmeztet, hogy a következő hetek időjárásának függvényében nem zárható ki a tavalyihoz hasonló algavirágzás a tó nyugati területein. A hosszabb, szélcsendes periódus során a felmelegedő víz ugyanis ideális körülményeket teremthet a cianobaktériumok elszaporodásához.

Algafoltok a Balatonon a Zala folyó torkolatánál, Keszthely külterületi településrésze, Fenékpuszta közelében 2019. szeptember 11-én. Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Tudni kell, hogy a Balaton vizében lebegő algák fontos szerepet töltenek be a tó életében, túlzott mértékű elszaporodásuk azonban veszélyezteti a fürdőzést és az ivóvízkivételt.

Amennyiben elegendő szervetlen növényi tápelem (elsősorban foszfor) áll az algák rendelkezésére, és a körülmények is megfelelőek, elszaporodásukra elsősorban a nyári-kora őszi időszakban számítani lehet. Egyébként a part mentén akkor is előfordulhatnak kisebb területeken algavirágzások, ha az algák a tó nyílt vizében még nem jelentek meg nagy tömegben. Az Ökológiai Kutatóközpont közleménye szerint valószínűleg ez utóbbi történhetett az elmúlt időszakban is.

