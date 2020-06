A hat legjobb tó között végzett a Balaton egy globális felmérésben

Világszerte egyre sűrűbben következett be algavirágzás a nagyobb tavakban, azonban mindeddig senki sem végzett olyan hosszú távú, átfogó kutatást, amelyből kiderült volna, hogy vajon valóban globális jelenségről van-e szó.

A Stanford Egyetem kutatói ezt elégelték meg 2019-ben: Jeff Ho, Anna Michalak és Nima Pahlevan 100 négyzetkilométernél nagyobb tavak algásodását vizsgálták 28 éven keresztül. A képeket a Landsat nevű műhold készítette 1984 és 2012 között, így a friss fejleményekről nem sokat árultak el, a jellemző trendekről viszont annál többet.

A kutatás eredményeiről nemrégiben adott hírt a NASA is: ezek szerint a kutatók általánosságban egyre súlyosabb algásodást figyeltek meg, mindössze hat esetben számoltak be tartósan javuló tendenciáról, ezek közé a tavak közé tartozott a Balaton is.

Romló trendek és kivételek

Az általános romló trend Anna Michalak szerint teljesen egyértelműen kimutatható volt, tehát nem arról van csak szó, hogy évtizedekkel korábban kevésbé figyeltek a problémára: egyre több helyen és egyre nagyobb mértékben tapasztaltak algásodást.

Nekem a Balaton a Riviéra Fotó: NASA

A kutatók szerint ugyan az algavirágzás a legtöbb esetben egyértelműen intenzívebbé vált, ennek oka nem derült ki egyértelműen. Ho és kollégái szerint az, hogy a felmelegedés által kevésbé érintett tavaknál figyeltek csak meg javulást, arra utal, hogy a klímaváltozás gátolhatja a víz tisztulását.

A NASA híre szerint a Balaton meglepő sikere valószínűleg a magyar tenger kiemelt gazdasági és turisztikai szerepének köszönhető, ami miatt az állam kiemelt figyelmet fordított a vízminőségre.

Az MTA Nemzeti Víztudományi Programjának tavalyi közleménye szerint az 1990-es évek végére valóban megfeleződött a Balaton növényi tápanyagterhelése, így az algaterhelés is csökkent, igaz, 2019 nyarán nem várt növekedési folyamat indult be – ez viszont már nem szerepel a kutatásban vizsgált felvételeken. Az algainvázió a tudósok szerint a Balaton eddiginél komplexebb, átfogóbb kutatásának fontosságára hívja fel a figyelmet.

A NASA felvételei szerint legalábbis hosszú távon a tó jól teljesített, remélhetőleg a továbbiakban is megtartja ezt a jó szokását.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: