Bevezették a politikailag korrekt kifejezéseket az Apple-nél: nincs többé „feketelista” és „master ág”

Az Apple is csatlakozott ahhoz az iparági kezdeményezéshez, hogy eltüntessék az esetleges faji konnotációkat hordozó kifejezéseket a technológiai zsargonból. Az Egyesült Államokban George Floyd megölése miatt újraéledt, rasszizmus elleni tiltakozások szele nemcsak az Apple-t érte el, a Twitter és a Microsoft is hozott hasonló intézkedéseket.

Az Apple leszámolt például a blacklist (feketelista) kifejezéssel – ezzel korábban azokat a programokat, weboldalakat és egyéb forrásokat összesítették, amelyeket a felhasználó nem érhet el. Emellett eltörölték a házon belüli programozói nyelvből a master branch (fő ág vagy ‘master ág) kifejezést is. Ezek a szavak az Apple szerint a fekete=rossz/fehér=jó, valamint a rabszolgatartó gazdák (master) képzetét idézhetik fel, ezért váltak nemkívánatossá.

Az Apple a céges papírokban, illetve a júniusban bemutatott béta szoftverén már eszközölte is a változtatásokat, csütörtökön azonban már fejlesztői szájtján is értesítette a programozókat, akiket érinthet a nyelvújítás. Ez azért is fontos, mert a kifejezések megváltoztatása akár a kódok működését is befolyásolhatja.

Feketelista helyett megtagadási lista

„Azon vagyunk, hogy az Apple teljes fejlesztői ökoszisztémájából eltávolítsuk és lecseréljük a nem inkluzív nyelvet, így az Xcode-on belül, az alkalmazásprogramozási felületeken (API), hivatalos papírjainkban és nyílt forráskódú projektjeinkben is” – írta a cég az oldalon, de további nyilatkozatot nem tett a változásról.

És hogy mire cserélik a kifogásolt szavakat? A blacklist helyett bevezetik a deny listet, ami nagyjából ‘megtagadási listának’ fordítható, a jóváhagyott forrásokra eddig vonatkozó whitelistet pedig az allow list (engedélyezési lista) kifejezéssel pótolják, de lehetőség van az unapproved/approved list (nem jóváhagyott/jóváhagyott lista) használatára is.

Emellett ha az Apple belső nyelvhasználatában emberre vonatkozik a black kifejezés, ezentúl nagybetűvel kell kezdeni.

A módosításokat az Apple Style Guide-ban is összefoglalták, itt a blacklist/whitelist bejegyzésnél azt írják, „ne használd. Helyette azt az alternatívát használd, amely a kontextust nézve is megfelelő”. A master/slave összefüggésében pedig az szerepel a stiláris útmutatóban, hogy „ne használd két eszköz vagy folyamat közötti viszony jellemzésére”. Helyette a kontextusnak megfelelő primary/secondary (elsődleges/másodlagos), primary/replica (eredeti/másolat), main/secondary (fő/másodlagos), illetve host/client (hoszt/kliens) kifejezésekre kell szorítkozni.

Hogy az új terminológia használata nem csak ajánlás, az is mutatja, hogy a leírás szerint az Apple figyelmeztetésben részesíti azokat a programozókat, akik nem a legfrissebb, politikailag korrektté tett nyelvezetű eszközökkel dolgoznak.

Quo vadis, MasterCard?

Már évek óta sokan szorgalmazzák, hogy a master és a slave (úr és rabszolga) kifejezések ne legyenek részei a technológiai szaknyelvnek, de a május óta tartó tüntetések új lendületet adtak ennek a törekvésnek. Az ezért lobbizók ugyan nem várják, hogy ettől megszűnik a faji igazságtalanság, de azt remélik, hogy ennek is lehet némi rasszizmusellenes hatása.

A Twitter már januárban hozott hasonló döntést, amikor egy fekete programozó sérelme miatt eltörölte a master és a slave kifejezéseket, ezen ügyködik a Microsofthoz tartozó GitHub, és a Google Chromium projektjét gondozó programozók is fontolgatják a változtatást.

A politikai korrektség stiláris kiszélesítése nem aratott osztatlan sikert, az erről cikkező Cnet cikke alatt volt, aki felvetette, hogy ez „rendkívül bátor húzás az Apple-től. Következő lépés: a gyerekmunka felszámolása”. Mások a MasterCard sorsa miatt aggódnak.

A politikai korrektség további térnyerése nemcsak a technológiában, hanem az élet egyéb területein, például a művészetben is várható: a New York Timesban egy zenekritikus csütörtöki cikkében amellett érvel, hogy a zenekaroknak fel kell hagyniuk az úgynevezett vak meghallgatásokkal. Ezek épp az új tagok felvételekor megvalósuló diszkriminációt voltak hivatottak megszüntetni, hogy csak a zene számítson, csakhogy etnikailag nem tették eléggé sokszínűvé a klasszikus zenekarokat.

