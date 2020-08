Száz izgalmas magyar pedagógiai programot gyűjtöttek össze, hogy ne kelljen keresgélned

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Második éve gyűjti az Edisonplatform azokat a Magyarországon elérhető innovatív pedagógiai programokat, amelyek elsősorban az általános iskolás korú gyerekeket és szüleiket célozzák meg. A csütörtökön közzétett 2020-as Edison100 válogatásban vannak tanodák, cégek, informális csoportok, digitális kompetenciákat fejlesztő programok, civil szervezetek, de még gyerekétkeztetéssel foglalkozó vállalkozás is. Ezek alapján színes képet kaphatunk arról, hogy milyen lehetőségei vannak azoknak a szülőknek és gyerekeknek, akik a tanulást nem csak iskolában képzelik el.

Az Edisonplatformot 2019-ben hívta életre a cégek által alapított nonprofit Bridge Budapest Egyesület azzal a céllal, hogy segítse és előremozdítsa az üzleti életben jelen lévő szereplők és a társadalmi kérdésekkel foglalkozó kezdeményezések találkozását. Már a Bridge Budapest is foglalkozik oktatással, hiszen a Logiscoollal közösen szervezik a 9-14 év közötti gyerekek vállalkozói és üzleti szemléletmódját fejlesztő Bridge Bizniscoolt, ahol játékos módon mutatják be a gazdasági élet és a vállaltok, vállalkozások működését.

Az Edisonplatformmal azt szeretnék bizonyítani, hogy vannak itthon olyan üzleti szereplők, akik értékalapon és hosszú távon hoznak üzleti döntéseket, hogy hatással tudnak lenni a társadalmi folyamatokra, illetve, hogy a gyakran elszigetelten működő oktatási programokat egy platformra lehet hozni, azok kommunikációját elő lehet segíteni. Az Edison100 pedig olyan készség- és tudásalapú kezdeményezésekből álló lista, amely láthatóvá és elérhetővé is teszi ezeket.

De miért pont ez a 100(+1+9)?

A Bridge Budapest februárban kezdte el felkutatni azokat a programokat, amelyek később a 100-ba kerültek. A platform oldalán március elejéig lehetett jelölteket állítani, majd a közel 450 ajánlásból az Edisonplatform Gondolkodó Körének szakmai közössége döntött a végső 100-ról. Jövőre is lesz Edison100, tehát a lehetőség mindenki számára adott, aki kigondolt valamilyen fejlesztő, szórakoztató, aktív tevékenységet, hogy olyan készségeket fejlesszen és olyan tudást adjon át, ami valóban kamatoztatható a gyerekek számára.

A weboldalon 100 helyett valójában 110 program található nyolc (plusz egy) kategóriára osztva, amelyek világossá teszik az Edisonplatform értékpreferenciáit az oktatási fejlesztésekkel kapcsolatban.

világ és én (10 program)

tudomány (16 program)

digitális világ (16 program)

kreatív (19 program)

egészség (10 program)

fenntarthatóság (9 program)

esély (14 program)

tudatos nevelés (7 program)

és a Gondolkodó Kör kezdeményezései (9 program)

A plusz 10-et feltehetően a Gondolkodó Kör tagjainak a programjai adják, így például a tetovált tanár, a Jocó bácsi világa, az Apaépítő projekt vagy az UNICEF két programja, a Kilátó élményprogram és az Ébresztő-óra.

Mi történt tavaly óta?

2019-ben mutatták be az első 100-at, ami már akkor is 101 volt, de abba még beletartozott a Gondolkodó Kör nyolc programja is. A kategóriák is mások voltak, hiszen tavaly 6 (digitális világ, esély, fenntarthatóság, kreatív, tudatos nevelés, tudomány) fogalom mentén határozták meg azokat. Idén tehát a világ és én, valamint az egészség kategóriáival bővítették a preferenciákat. Ez fontos is, hiszen az oktatás egyik kiemelt céljának kell lennie, hogy a gyerekek a mikro- és makrokörnyezetükre is ható felnőtteké váljanak, sőt akár már gyerekkorban képesek legyenek változásokat elérni, a körülöttük zajló folyamatokra hatással lenni, azokat értelmezni. A kategóriák azért is lehetnek lényegesek, mert tavaly kategóriagyőzteseket hirdettek, ami feltehetően idén is meglesz.

A tavalyi jelöltek közül közel 40 program idén is felkerült a listára, de így is 70 újjal ismerkedhet meg a nagyközönség. A tavalyi kategóriagyőztesek – egy kivétellel – idén is bemutatkoznak, de érdekesség, hogy 2019 közönségdíjasa a Tanuláskönnyítő Program most nem szerepel az Edison100 listán.

Mivel az Edison100-ban szereplő kezdeményezések valóban működő programok, a weboldal támogatja a specifikus keresést. Tapasztalatom szerint érdemes csak a lokációt megadni az első kereséshez, így láthatóvá válik, hogy az ország egyes területein milyen programok zajlanak. Nyugat-Dunántúlon például biztos, hogy foglalkozhat a gyerekünk dizájnpedagógiával, míg Észak-Magyaroszágon részt vehet a Da Vinci Pizsamapartin. Budapesten pedig több mint 90 tevékenységet ajánl fel a felület.

Illusztráció: Edisonplatform

Magolás helyett kritikai gondolkodás

A helyszínek mellet kompetenciákra is érdemes rákeresni. Érdekes, hogy a kulcskompetenciák (anyanyelvi kommmunikáció, matematikai kompetenciák, tanulás tanulása stb.) helyett egészen más készségek kerültek a keresési lehetőségek közé:

kritikus gondolkodás/problémamegoldás,

kreativitás,

kommunikáció,

együttműködés,

kíváncsiság,

kezdeményezőkészség,

kitartás,

alkalmazkodás/reziliencia,

vezetés/irányítás,

szociális és kulturális nyitottság,

önbizalom és önismeret

Ez a lista nyilvánvalóvá teszi, hogy az Edisonplatform létrehozói milyen készségeket tartanak fontosnak a 21. században. Hiszen az írás, az olvasás, a matek és az idegennyelvi ismeret mellett fontos, hogy a gyerek kitartása, nyitottsága és kritikai gondolkodása is fejlődjön.

Engem például az érdekelt, hogy az egyik új kategória, a világ és én, illetve a kritikus gondolkodás/problémamegoldás keresési halmaz milyen programokat jelenít meg. Ennek alapján találtam rá a LogIQa Stúdióra, vagy csatlakozhattam a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány egyik Vox Pop Vitajáték eseményéhez.

Lehet szavazni is!

De mit ér a fejlesztés a közönség véleménye nélkül? Ezért augusztus 25-ig a Divany.hu-n lehet szavazni a legszimpatikusabb programra. Itt a Gondolkodó Kör kezdeményezései nem találhatók meg, csak a további 100(+1) program. A szavazás lezárultával pedig a legtöbb szavazatot szerző szervezet megkapja az Edisonplatform közönségdíját.

A szerző tanulásszervező, az Újpedagógia program alapítója és trénere. Korábbi cikkei a Qubiten itt olvashatók.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: