A hányás és a hasmenés lehet az egyik kulcstünet a koronavírusos gyerekeknél

A COVID-19 gyerekekre jellemző tüneteinek kiegészítését javasolják a brit egészségügyi szolgálatnak az után, hogy egy új brit tanulmány szerint a hányás és a hasmenés a gyerekeknél a koronavírus-fertőzés egyik fontos kezdeti tünete lehet, ami valószínűleg még a köhögésnél is erősebben utal a fertőzöttségre.

A jelenlegi hivatalos brit ajánlás szerint a gyerekek fertőzöttségére három tünet utal: a magas láz, az újonnan kialakult, folyamatos köhögés és az ízlelés, illetve szaglás megváltozása vagy elvesztése, ez utóbbival májusban egészítették ki a listát. Számos tanulmány foglalkozott már a felnőtt koronavírus-fertőzöttek főbb tüneteivel is, ezek közé a fáradtság, az izomfájdalmak, a zavarodottság, a mellkasi fájdalmak és az emésztési gondok is bekerültek. A King’s College kutatóinak egy még kutatói elbírálásáon át nem esett tanulmánya szerint a tüneteket valójában hat csoportba lehet rendezni, és ezek egyike nagyrészt az emésztőrendszert érinti.

A hasmenés többet elárulhat a köhögésnél

A belfasti Queen’s Egyetem kutatói még ugyancsak elbírálatlan tanulmányukban arra jutottak, hogy gyerekeknél a gyomorrontás az egyik tünet, sőt fontos jele annak, hogy a gyerek koronavírus-fertőzött. Tom Waterfield vezető szerző szerint az általuk vizsgált csoportban a hasmenés és a hányás jóval prediktívebb volt a fertőzésre, mint például a köhögés, sőt az ízlelés és a szaglás változásai. Szerinte ha ki akarják szűrni a gyerekek közül a fertőzötteket – amire az iskolakezdés után nyilván nagyobb szükség lesz –, az orvosoknak el kell kezdeniük az emésztőrendszeri tüneteket is ellenőrizni a felső légútiak mellett.

A kutatáshoz április 6-a és július 3-a között összesen 992 2 és 15 év közötti gyereket követtek nyomon. A gyerekek mindannyian egészségügyi dolgozók gyerekei, az Egyesült Királyság különböző részein élnek, és egyikük sem került COVID-19 miatt kórházba. A gyerekek vérmintáiban a kutatók a koronavírus ellen termelt antitesteket kerestek, és a teszteredmények megismerése előtt arról is felvették az adatokat, hogy milyen tüneteik voltak, ha voltak egyáltalán.

A minta 6,9 százalékánál, azaz 68 gyereknél találtak antitesteket, ami erősen arra utal, hogy átestek a koronavírus-fertőzésen, de ennek a csoportnak csak a fele számolt be tünetekről is. Egyes tünetek kifejezetten gyakorinak bizonyultak: a 68 gyerek 31 százalékának volt láza, 18 százalékának fájt a feje, 19 százalék számolt be hasmenésről, hányásról vagy gyomorgörcsről. Az antitest nélküli gyerekeknél ugyanezek az arányok 11, 4, illetve 3 százalékot tettek ki.

Bár a tanulmányban szereplő gyerekek közül csak 34-nek voltak tünetei, Waterfield szerint megállapításaik mégis fontosak, nem utolsósorban azért, mert kimutatták, hogy a hasmenés és a hányás fontos, szem előtt tartandó szempont lehet a COVID-19-diagnosztikában.

Waterfield szerint a szülők is fellélegezhetnek, mert az biztos, hogy „rengeteg gyereknek fog folyni az orra ezen a télen is, de az nem ráutaló jel”.

Az eredmények egybevágnak a King’s College korábbi kutatásával, amelyet egy a COVID-tüneteket regisztráló mobilalkalmazás adataira alapoztak. Tim Spector, aki részt vett abban a kutatásban, elmondta, hogy a korpuszban csaknem 250 ezer gyerek adatai szerepeltek, és az ő tüneteik igen széles skálán mozogtak. Abból a vizsgálatból is kiderült, hogy „a gyerekeknél a köhögés nem olyan gyakori, mint a felnőtteknél”.

