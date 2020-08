Egyre több fiatal kapja el a koronavírust Magyarországon

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Egyre több új fertőzöttet regisztrálnak Magyarországon, mára 35, tegnap 43 új megbetegedésről szóltak a hivatalos adatok. A legújabb statisztikák szerint a fertőzöttek 31 százaléka budapesti, jelenleg 61 beteget ápolnak kórházban. Kemenesi Gábor virológus az esetszámok emelkedését aggasztónak tartja, és azt mondja, nem szabad, hogy lazuljon a fegyelem: bár Magyarországon egyes járványügyi rendelkezések továbbra is érvényben vannak, maszkviselésben a szakember szerint azért akadnak hiányosságok.

Kemenesi szerint egyelőre nem világos, hogy mi okozza az esethalmozódást, de ha az emelkedő tendencia folytatódik, könnyen lehet, hogy szeptemberre ismét szigorúbb korlátozásokat kell bevezetni. Ennek elkerülésére a virológus több maszkot és több tesztet javasol, emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a betegség a 60 év alattiakat is veszélyezteti (annak ellenére, hogy egyes álhírek szerint csak az idősek számára jelent kockázatot).

40 alatt sem játék

A Semmelweis Egyetem közleménye szerint a 60 évnél idősebbek körében jelentősen csökkent is a fertőzések száma, jelenleg a magyar fertőzöttek 17 százaléka esik ebbe a korosztályba. Ezzel szemben jelentős növekedést mértek a 40 év alattiak fertőzöttségében, júliusban az újonnan regisztrált betegek 44 százaléka tartozott ebbe a csoportba.

Az egyetem adatai szerint márciusban az azonosított fertőzöttek 33 százaléka volt 40 év alatti, áprilisban 15, májusban 20 százalékot mértek, ez indult emelkedésnek júniusban 32 százalékkal. A fertőzések növekedésének a kutatás szerint az lehet az oka, hogy az aktívabb korcsoportból sokan jártak külföldön a megbetegedésük előtt, illetve sokan találkoztak olyanokkal, akik külföldi útról tértek vissza. A hivatalos tájékoztatás szerint a jelenlegi beutazási korlátozások elengedhetetlenek a további járványügyi szigorítások elkerüléséhez, a Semmelweis Egyetem pedig továbbra sem javasolja a külföldi utazást.

Az augusztus 9-én regisztrált 43 új beteg azért is tűnik aggasztónak, mert március 16-án, az iskolabezárások elrendelésekor Magyarországon mindössze 39 fertőzöttet tartottak számon, vagyis egyetlen nap alatt több új beteget regisztráltak, mint amennyiről a járvány elején összesen tudtak. Időközben persze elindult a szélesebb körben történő tesztelés is, bár Kemenesi szerint az óvintézkedések betartása mellett az eddiginél szélesebb körben végzett tesztekre van szükség a járvány fellángolásának megelőzéséhez. Emelkedett az aktív esetek száma is, jelenleg 601 fertőzöttet tartanak nyilván.

Így megy ez mindenhol

A Semmelweis Egyetem arra figyelmeztet, hogy bár a fiatalabbak esetében a betegség lefolyása általában kedvezőbb, az ő szervezetüket is nagyon megviseli a vírus. Nem magyar sajátosság, hogy az aktív korosztály körében jobban terjed a vírus, mint korábban: Görögországban az augusztusban regisztrált betegek csaknem fele tartozott ebbe a korcsoportba, de Indiában is hasonló arányokról számoltak be. A koronavírus által erősen sújtott amerikai államban, Arizonában a regisztrált fertőzöttek 61 százaléka volt 45 év alatti júliusban.



A fiatalok közötti növekvő fertőzésszám részben a közegészségügyi szabályok lazább kezelésével, részben a vendéglátóhelyek és turistacélpontok újranyitásával állhat összefüggésben. A brit pubok újranyitása sem bizonyult egy sikertörténetnek: a korlátozások enyhítésével megnyíló kocsmákban a vendégek többsége figyelmen kívül hagyta az óvintézkedéseket, emiatt pedig többen el is kapták a betegséget. Egy amerikai felmérés szerint a fiatalabbak nehezebben viselték a bezártságot is, így valószínűleg merészebben vetették bele magukat a hétköznapi életbe, mint az idősebb korosztályhoz tartozók, egyúttal a munkaügyileg leginkább aktív korcsoportról van szó, így a fertőzést sokan az újranyitott munkahelyeken kapják el.

Jay Wolfson, a Dél-Floridai Egyetem közegészségügyi szakértője szerint itt nem a gazdaság és az egészségügy közötti választásról van szó: valahogy mindkét szempontot figyelembe kell venni, ezt pedig a jelenlegi ismereteink szerint csak önfegyelemmel és az óvintézkedések betartásával lehet elérni.