Sosem regisztráltak még annyi új koronavírusos beteget a világon, mint vasárnap

Rekordot döntött az egy nap alatt frissen regisztrált koronavírusos betegek száma a világon: a WHO adatai szerint vasárnap 307,930 új fertőzöttről érkezett jelentés. A legjobban Indiában, az Egyesült Államokban és Brazíliában terjed a kór. Az elmúlt 24 órában 5500 halálos áldozatról érkezett hír.

Hans Kluge, a WHO Europe igazgatója szerint Európában is egyre több megbetegedést regisztrálnak, ezért több halálozásra is számít. A szakértő szerint októberben és novemberben fordulnak majd „igazán rosszra” a dolgok, ezért az egészségügyi világszervezet európai tagjai hétfőn és kedden tárgyalnak majd a középtávú reakciókról. A konferencián a WHO a következő öt év vírusügyi stratégiájáról dönt majd.

Pozitív üzenet, romló mutatók

Kluge szerint a romló adatok ellenére érdemes bizakodni: „pozitív üzenetként” azt nyilatkozta, hogy a járványnak előbb vagy utóbb vége lesz, de arra is figyelmeztetett, hogy az oltás magában nem tesz majd pontot a pandémia végére. Ahogy kiemelte, az is külön nehézséget okoz, hogy még az sem biztos, hogy mindenki számára ugyanaz az oltóanyag lesz a megfelelő, ez pedig egy „logisztikai rémálomhoz” vezethet.

Kluge szerint nem a vakcina, hanem a közös cselekvés a világjárvány legjobb ellenszere (ebben persze az oltás is szerepet játszik majd, ha végre kifejlesztik). A WHO Europe 70. alkalommal megrendezett konferenciáján ennek megfelelően az európai egészségügy és az országok közötti együttműködés általános fejlesztéséről is szó lesz.

A WHO korábbi jelentései alapján a szeptember 6-ig világszerte 2 százalékkal kevesebben haltak meg a betegségben, mint egy héttel korábban, de egyre több új megbetegedést regisztrálnak. Európában a halálozási mutatók is romlottak: 8 százalékkal több áldozatot regisztráltak, mint az előző héten. A betegség Spanyolországban és Franciaországban terjed a leggyorsabban, a régióban a legtöbben Oroszországban haltak bele a betegségbe.

Izrael bezárkózott

Kluge szerint a halálozások száma nagyjából megfelel a június elején regisztrált adatoknak, az új fertőzöttek száma viszont messze meghaladja az áprilisi csúcsértékeket. A fertőzések megugrása miatt Izrael ismét szigorú karantént vezet be, a helyieknek az otthonuk 500 méteres környezetében kell maradniuk. Az országok különböző intézkedésekkel próbálják felvenni a harcot a járvány ellen, a WHO augusztusi álláspontja szerint azonban nem valószínű, hogy a tavaszihoz hasonló szigorú intézkedésekre lenne szükség: Kluge szerint mostanra már többet tudnak a vírusról, így megfelelő óvintézkedések mellett jelenleg a gazdaság és az oktatás működésének fenntartása a cél.

