Magyar kutatók bizonyították, hogy a méz igazi időkapszula

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A méznek a méhek örök életet kölcsönöznek – vallják a méhészek. Az elsőre ezoterikusnak tetsző kijelentésnek az a tudományosan igazolt alapja, hogy a méz enyhén savas kémhatású, és olyan antibakteriális összetevőket tartalmaz, amelyek meggátolják a romlását kiváltó mikroorganizmusok megtelepedését és felszaporodását. Nem véletlen, hogy az ókori fáraósírokban talált mézek több ezer év után is ehető állapotban kerültek elő.

Ennek ellenére a méz eddig nem volt olyan vizsgálatok tárgya, amelyek történeti vagy környezeti szempontokból vizsgálták volna a méhek által összegyűjtött, raktározott és érlelt anyagot.

Gajdos Zita, Sajtos Zsófi és Baranyai Edina, a Debreceni Egyetem szervetlen és analitikai kémiai tanszékének kutatói úttörő módon álltak a témához. A Science of the Total Environment folyóiratban szeptember 20-án megjelent tanulmányukban számolnak be az általuk végzett kutatásokról, amelyek szerint a méz úgynevezett elemanalitikai vizsgálata nem csupán az élemiszerbiztonságot szolgálhatja.

Magyar mézek a Fővám téri Vásárcsarnokban Budapesten Fotó: Tibor Bognar/Photononstop via AFP

Biológiai indikátor

A szervetlen összetevőket vizsgáló atomspektroszkópos analízissorozat célja nem a fogyasztói minőség ellenőrzése vagy a hamisítások kiszűrése volt, hanem annak megállapítása, hogy vajon a méz elemi összetétele, illetve annak időbeli változása miféle információkat hordoz az anyag botanikai és geográfiai eredetéről, illetve az, hogy következtetni lehet-e ebből a környezet állapotának változásaira.

Ahogy azt a kutatók a Qubitnek elmondták, az korábban is ismert volt, hogy a méz minőségét befolyásolják a környezeti tényezők, így a talaj összetétele, a csapadék, vagyis a víz mennyisége, valamint a mézelő növények fajtája és állapota. Az is ismert volt, hogy a növényvédő szerek, a légszennyező anyagok is kimutathatók a mézben, ahogy mérhető hatással vannak a méhészeti termékekre az olyan környezeti beavatkozások, mint az erdőirtás és a talajdegradáció, amelyek káros komponensek megjelenéséért és felhalmozódásáért is felelősek lehetnek a méhészeti termékekben.

„Öt éve foglalkozom hazai termelői mézek elemanalitikai vizsgálatával. Ezalatt olyan felbecsülhetetlen értékű, egyedi mintagyűjteményt szereztünk be, amely közel száz hazai mézmintát tartalmaz 1958-tól napjainkig. A származási helyét és fajtáját tekintve is diverz mintakollekció hiánypótló vizsgálatokat tesz lehetővé, elemösszetételük mennyiségi analízise révén részletes képet kaphatunk a nektáradó területen végbemenő természetes és antropogén folyamatokról” – mondta Sajtos.

Ez például azt jelenti, hogy a mézmintákban pontosan nyomon követhető az egészségügyi határértéknél mindig is jóval alacsonyabb ólom mennyiségének csökkenése, ami egybevág azzal, hogy az 1990-es évek második felétől sorra zártak be a légköri ólomterhelést okozó ipari üzemek, és egyre elterjedtebbé vált az ólmozatlan benzin használata a gépjárművekben, illetve azzal, hogy az ólmozott üzemanyagok forgalmazása 1999-től tilos.

Az pedig, hogy a mézminták beltartalmi értéke évről évre folyamatosan csökken, a kutatók szerint a mezőgazdasági talajok bizonyított túlhasználatára vezethető vissza, vagyis arra, hogy a nektárt adó növények egyre kevesebb mikro- és makroelemet tudnak felvenni a földből, így ezekből egyre kevesebb kerül a mézbe is.

Időkapszula

A kutatók a minták elemanalízisén túl az Atommagkutató Intézettel együttműködve radiokarbon (C-14) vizsgálatokat is végeztek a szóban forgó kollekción. A szénizotópos kormeghatározás olyan radiometrikus kormeghatározási módszer, amely a természetben előforduló szén-14 izotópot használja a széntartalmú anyagok korának meghatározására.

Kiderült, hogy az akácméz olyan precíz kormeghatározást tesz lehetővé, mint az évről évre megújuló faévgyűrűk. A debreceni kutatók szerint ezt bizonyítja az is, hogy az 1958-tól rendelkezésre álló akácmézmintákban a szaknyelvben radiokarbon bombacsúcsnak nevezett időszak magas értékei megegyeztek a kormeghatározási szakirodalom értékeivel. Vagyis a mézek megőrizték az 1950-es évek elejétől az 1968-as atomcsend-egyezményig végrehajtott légköri nukleáris robbantások nyomait.

Sajtos és Baranyai a Qubitnek elmondta, hogy az általuk kidolgozott módszertannal a régészeti ásatások során fellelt mézminták alapján rekonstruálható, hogy a múltban milyen volt a környezet állapota – legalábbis ott, ahol egykor a mézelő méhek nektárt gyűjtöttek és mézet készítettek. Ráadásul jól elkülöníthető egymástól a természetes és az antropogén hatás.

Korábbi kapcsolódó cikkeink: