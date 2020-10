Az irodalmi Nobel nyertese: Louise Glück

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Louise Elisabeth Glück amerikai költőnő nyerte a 2020-as irodalmi Nobel-díjat, ezzel ő a tizenhatodik női szerző, aki átveheti az elismerést. Anders Olsson, a bizottság elnöke szerint Glück egyéni költői hangja miatt kapta meg a díjat, amellyel „az egyéni létezést univerzálissá emeli”.

Louise Glück 1943-ban született New Yorkban, apai nagyszülei magyar származású zsidók voltak. Költészetében visszatérő elemnek számítanak az önéletrajzi ihletésű, személyes témák és a klasszikus mítoszok. Rosanna Warren irodalomkritikus, költő szerint Glück ereje abban rejlik, hogy képes eltávolítani a költői ént a figyelem fókuszából, ezzel pedig a szubjektív témáit is képes fegyelmezetten és távolságtartóan kezelni.

Kihagyott igék, kihagyott szavak

Nem a Nobel az első elismerés, amiben Glück részesül: 1993-ban kapott már Pulitzer-díjat is, de több tucatnyi egyéb díjjal is kitüntették már. A Nobel-díjról telefonon értesítették a költőnőt, aki a BBC szerint igencsak meglepődött azon, hogy ő nyerte. Az akadémia méltatása szerint nem véletlen, hogy Glück előszeretettel nyúl vissza a klasszikus mitológiához: a személyes történetekben is az univerzalitást keresi. Versei szikárak, gyakran kerüli az igéket, egyik fordítója, Branczeiz Anna szerint „verseit erősen kihagyásos szerkesztésmód jellemzi, a szövegek teli vannak résekkel, szakadásokkal, vagyis hiányzó átkötésekkel és történetelemekkel, amelyeket az olvasónak kell pótolni”.

Glück kötetei a díjátadón: ha már ő nem lehetett ott, a versei szerepeltek Fotó: HENRIK MONTGOMERY/AFP

Az idei díjátadót a járványügyi korlátozások miatt nem a hagyományos formában tartották meg, ennek megfelelően a díjat sem XVI. Károly Gusztáv svéd király adja át, a résztvevők pedig javarészt online vesznek részt az eseményen. Az élő közvetítésen öt embert és egy újságírót számoltam össze, szóval úgy tűnik, hogy a díjátadón komolyan veszik a távolságtartást.

A költő verseibe magyarul itt lehet beleolvasni, angol nyelven pedig itt található gyűjtés belőlük.

