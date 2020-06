CGI-szexszel és távolságtartó erőszakkal tér vissza Hollywood a munkába

Pénteken Hollywoodban is újrakezdődik a munka, de a koronavírus-járványra való tekintettel új irányelvek mentén kell szervezni a forgatásokat. Az új iránymutatást a Disney, a Netflix, az HBO és más neves stúdiók közreműködésével dolgozták ki.

A forgatások már hónapok óta állnak a világjárvány miatt. A nem kötelező érvényű, csak ajánlásokat megfogalmazó dokumentum elsősorban azért jött létre, hogy New York és Kalifornia állam döntéshozói hozzájáruljanak a filmes munkák folytatásához, és ne kelljen attól tartaniuk, hogy a showbiznisz újraindítása miatt megugrik a koronavírusos esetek száma. Gavin Newsom kaliforniai kormányzó hétfőn adott engedélyt arra, hogy június 12-ével folytatódhassanak a tévés és filmes produkciók.

Március végén, a forgatások leállítása után a Netflix a legrosszabbra készülve még azt üzente, van elég muníciója hozzá, hogy néhány hónapig, talán decemberig is ellássa filmekkel a karanténban ücsörgő felhasználókat. Szerencsére, úgy tűnik, nem kell erre a munícióra szorítkozni.

Lázmérés a forgatáson, plexi a meghallgatáson

Az új szabályok miatt kevesebb szex- és erőszakos jelenetre lehet számítani, mivel törekedni kell rá, hogy a színészek tartsák a másfél méteres távolságot, amikor csak lehet. Ennek érdekében akár a meglévő forgatókönyvek is módosítandók: vagy újra kell írni, vagy ki kell hagyni ezeket a szoros érintkezésről szóló jelenetet. Ha ez nem megoldható, digitális trükköket is be lehet vetni az ajánlás szerint, nem kizárt tehát, hogy a koronavírus utáni jövőben elsősorban CGI szexjeleneteket láthatnak majd a nézők.

A meghallgatásokat az érintkezés elkerülése érdekében ezentúl videókonferenciák formájában vagy plexifalak mögött kell megszervezni, amennyiben lehetséges. A dokumentumban javasolják továbbá, hogy a forgatásokon az állatok a lehető legkevesebb gondozó, illetve idomár kíséretében jelenjenek meg, és a gyerekeket is száműzik a forgatási helyszínekről.

A stábtagok számára lehetővé kell tenni a távmunkát, ha megoldható, az íróknak például biztosan nem kell ott lenniük a forgatásokon. A forgatásokon mindenkinek kötelező a maszk viselése (kamerán kívül persze), az elkülönülés, és a stábtagok hőmérsékletét is rendszeresen ellenőrzik. A stábtagok számára ugyancsak kötelezően oktatják a helyes kézmosás szabályait.

Az élő közönség használata határozatlan ideig ugyancsak kerülendő, de emellett még számtalan egyéb javaslattal tennék biztonságosabbá a filmesek munkáját.

Csúsznak a bemutatók

A Quartz által közzétett új premierlista szerint egyes hollywoodi produkciók fél, háromnegyed, szűk egy éveket csúsznak a járvány miatt, de egyes kevésbé élőember-igényes, illetve már az utómunkák fázisánál járó produkciók, például az új SpongyaBob-film és a Mulan bemutatója csak néhány hónapot csúszik.

