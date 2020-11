Fosszíliát neveztek el a Rotting Christ zenészeiről

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A görög black metal úttörőiről, a Rotting Christról nevezték el a kígyókarúak osztályába tartozó, újonnan azonosított fajt. A Brezinacantha Tolis a tenger mélyén, sötétben, mérgező anyagok között élt, és javarészt saját fajtársainak rothadó maradványaival táplálkozott, ezért keresztapja, Ben Thuy paleontológus úgy döntött, hogy feltétlenül a műfajon belülről választ neki nevet.

Sakis Tolis hihetetlen megtiszteltetésnek nevezte, hogy róla neveztek el egy fajt. Thuy úgy gondolja, hogy az elnevezéssel a tudomány is elismeri a zenészek munkáját, és miután a tudományos nevek az „örökkévalóságnak szólnak”, maradandó emléket állíthatott a zenekarnak.

Progmetal, black metal, taxonómia

Nem ez az első eset, hogy Thuy zenei ízlése nyomot hagyott taxonómiai munkásságán: a luxemburgi kutató eddigi pályafutása alatt összesen 109 fajnak adott nevet, ezek közül több pedig zenészek vagy zenekarok nevét viseli. Legutóbb szeptember végén került be a zenei sajtóba, ekkor a The Ocean nevű német progmetal-bandának állított emléket, ebben az esetben is egy kígyókarúval. A kutató ebben az esetben azzal indokolta az elismerést, hogy a zenekar a számaiban is gyakran foglalkozik paleontológiai témákkal, az a banda pedig, amely képes Turritopsis dohrnii címmel számot írni egy halhatatlan medúzáról, és amelynek a lemezei földtörténeti korszakok neveit viselik, minden további nélkül megérdemli az elismerést. A faj az Ophiacantha oceani nevet viseli.

További példák: augusztusban Thuy Lea Numberger és John Jagt paleontológussal együtt Floor Jansenről, a Nightwish énekeséről nevezett el egy újonnan azonosított fajt (Ophiomitrella Floorae), két évvel ezelőtt a Between the Buried and Me nevű amerikai progmetalosoknak jutott a megtiszteltetés, 2018 júliusában pedig az Arch Enemy énekesnőjéről nevezett el egy fajt. Úgy tűnik, hogy Thuy ízlése a progresszív és black metal felé húz, méghozzá elég régóta, 2013-ban a Porcupine Tree frontemberéről, Steven Wilsonról nevezett el egy fajt.

Lea Numberger szerint a rockzene és a fosszíliák tökéletesen összejönnek (bár lehet, hogy ez a paleontológusok ízlése mellett a szóviccek iránti vonzalmukra utal). Nemrégiben még egy tematikus vándorkiállítást is indítottak, a Rock Fossils on Tour tárlatában csak rock- és metalzenészekről elnevezett fosszíliák találhatóak.

