Minél melegebb van, annál jobban kedveli a kullancs az embert

A Kaliforniai Egyetem állatorvosi karának egy friss kutatása szerint a környezet hőmérséklete jelentősen befolyásolja a kullancsok prédaválasztási szokásait: 100 Fahrenheites (37,8 Celsius-fokos) külső hőmérséklet esetén a barna kutyakullancsok (Rhiphicephalus sanguineus) két és félszer olyan gyakran választották az emberi vért, mint a kutyáét, mint 23,5 Celsius-fokon.

Ez azért is rossz hír, mert többek között ez a faj hordozhatja a Sziklás-hegységi foltos láz kórokozóját is. A betegség megfelelő kezelés nélkül az emberre is veszélyes, Laura Backus, a kutatás vezetője szerint ilyen esetekben akár a megbetegedések 20 százaléka is halálos lehet. A kór, ha időben észlelik, antibiotikumokkal gyógyítható.

Az elmúlt tíz évben a hőmérséklet emelkedésével párhuzamosan egyre több megbetegedést jelentettek Mexikóból és Arizonából, ahol őshonosak a kórt terjesztő kullancsok, a betegség főként az őslakos közösségekben szedett áldozatokat. A korábbi megfigyelések alapján valószínűnek tűnt, hogy magasabb hőmérséklet esetén a kullancsok is agresszívabbá válnak. Backus és kollégái azt akarták megvizsgálni, hogy miként hat a kullancsok viselkedésére, ha napokon keresztül 37.8 fokos hőmérsékleten élnek, ezért laboratóriumi körülmények között figyelték meg az állatok prédaválasztását különböző időjárási körülmények között.

Dobozválasztás

A kísérlethez a kutatók két fadobozt állítottak fel a laborban, amelyeket egy átlátszó műanyag cső kötött össze. Az egyik dobozba egy embert, a másikba pedig egy kutyát ültettek, a kullancsot pedig a cső közepére helyezték, majd megvizsgálták, hogy milyen prédát választ magának. A kullancs melegebb környezetben nagyobb eséllyel választotta az embert, mint a kutyát.

Backus szerint az agresszív viselkedés mellett a barna kutyakullancs trópusi populációjának terjedése is veszélyt jelenthet: míg Észak-Amerikában mindeddig a faj mérsékelt övi populációja volt a domináns, egyre északabbról jelentik a trópusi variáns jelenlétét is. Bár a mérsékelt égövön élő kullancsok is terjeszthetik a Sziklás-hegységi foltos lázat, ezek az állatok a meleg hatására alig mutattak fokozottabb érdeklődést az ember iránt, igaz, 37,5 fokon a kutyavér iránt sem érdeklődtek olyan élénken, mint alacsonyabb hőmérséklet esetén.

Backus szerint viszont ez, valamint a trópusi kullancsot térnyerése együttesen már súlyos járványügyi kockázatot jelent, valamint jól mutatja a klímaváltozás egészségügyi kockázatait is. A kutató azért is tartja fontosnak a hőmérséklet és a kullancsok preferenciájának változása közötti összefüggéseket, mert a Sziklás-hegységi foltos láz terjedésével ezt a betegséget is egyre több helyen számításba kell venni, ha a beteg fejfájásra, lázra és izomfájdalmakra panaszkodik, a kór ugyanis korai szakaszában könnyen kezelhető, később viszont súlyos, akár végzetes következményekkel is járhat.

