Az arcpajzs önmagában nem sokat ér a vírus ellen

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A koronavírus-járvány idején a legbiztonságosabb utcai viselet az orrot-szájat eltakaró maszk. Hogy ezek közül melyik milyen szintű védelmet nyújt, azt korábbi cikkünkben részleteztük, de a lényeg, hogy amíg csak egy bevásárlás és egy kutyasétáltatás erejéig kell másokkal érintkeznünk, a maszk megfelelő védelmet nyújthat.

De mi lesz azokkal, akiknek másokkal kell együtt dolgozniuk? Nekik további ártalomcsökkentő eszközöket is érdemes bevetniük. Az Egyesült Királyságban ezeket a munkaköröket close contact service-nek, CCS-nek hívják: ide tartoznak a fodrászok és a borbélyok, a manikűrösök és a kozmetikusok, a tetoválók és a szoláriumosok, a wellness-létesítmények dolgozói, meg a szabók és a divattervezők.

A brit törvények egyes CCS-munkakörökben kötelezővé tették az arcpajzs használatát. A fodrászoknak, a borbélyoknak, a kozmetikusoknak, a tetoválóknak, a stúdiófotósoknak és a bírósági tanúknak és munkatársaknak munka közben az arcot eltakaró pajzsot kell viselniük. Hasonló törvényt vezettek be egyes amerikai államokban, Szingapúrban és Ausztrália egyes részein: ezeken a helyeken nem arcmaszk, hanem arcpajzs használatát írják elő.

Vannak előnyei...

„Az arcvédő pajzsok használata számos előnnyel jár. Míg az orvosi maszkok tartóssága korlátozott, és nem is újrahasznosíthatók, addig az arcvédők korlátlan ideig használhatók, ráadásul szappannal, vízzel és háztartási fertőtlenítőkkel tisztíthatók. Az orvosi maszkot viselőknek gyakran le kell venniük a maszkot, hogy kommunikálhassanak másokkal a környezetükben, de arcpajzzsal erre nincs szükség”

– mondta Eli Perencevich, az Iowai Egyetem epidemiológusa a BBC-nek; azt azonban ő sem tanácsolja, hogy kizárólagos eszközként gondoljunk rá. A JAMA által publikált nyílt levélben Perencevich azt írta:

„Az egészségügyi dolgozók azért viselnek maszkot és arcpajzsot, mert veszélyes lehet az egészségügyben dolgozni – de járványos időkben a közösségben létezni veszélyes. Az arcpajzs lényege, hogy személyes védelmet biztosító eszközt viseljenek, ha közösségbe mennek, és a maszkok önmagukban nem nyújthatnak elegendő védelmet.”

A szövetmaszkkal együtt viselt arcpajzs valóban csökkentheti a koronavírus-fertőzés kockázatát, de önmagában nem sokat ér. Fotó: Takehiko Suzuki / AFP

Az arcpajzsnak kétségkívül vannak előnyei:

Az egész arcot védi. A műanyag pajzsok felfogják a légutakba és a szembe kerülő vírusokat, és minket is megakadályozzuk abban, hogy piszkos kézzel piszkáljuk az arcunkat – nagyjából úgy, mint a kutyákat az állatorvosnál kapott sebészeti gallér.

A műanyag pajzsok felfogják a légutakba és a szembe kerülő vírusokat, és minket is megakadályozzuk abban, hogy piszkos kézzel piszkáljuk az arcunkat – nagyjából úgy, mint a kutyákat az állatorvosnál kapott sebészeti gallér. Nem lehet rosszul viselni. A maszkokkal ellentétben, amikből az emberek néha még ma is kilógatják az orrukat, az arcmaszkot lehetetlen rosszul felhúzni: elég a homlokhoz érő peremet egy-két centivel a szemöldökünk fölé pozicionálni, és meg is vagyunk.

A maszkokkal ellentétben, amikből az emberek néha még ma is kilógatják az orrukat, az arcmaszkot lehetetlen rosszul felhúzni: elég a homlokhoz érő peremet egy-két centivel a szemöldökünk fölé pozicionálni, és meg is vagyunk. Könnyen beszerezhető. Az ezerszámra burjánzó arcmaszkokhoz hasonlóan arcpajzsot is könnyen találhatunk magunknak: az interneten 10-20 dollárért vásárolhatunk két újrafelhasználható példányt. A kifinomultabbak példányokért – például a divatosabb kapucnis modellekért – ennek a dupláját is elkérhetik.

Az ezerszámra burjánzó arcmaszkokhoz hasonlóan arcpajzsot is könnyen találhatunk magunknak: az interneten 10-20 dollárért vásárolhatunk két újrafelhasználható példányt. A kifinomultabbak példányokért – például a divatosabb kapucnis modellekért – ennek a dupláját is elkérhetik. Kényelmesebb, mint a maszk. Nemcsak könnyebben lélegezhetünk bennük, hanem szemüveggel is nyugodtan hordhatók: a pajzs nem homályosítja el a szemüveglencsét a kilélegzett párával, mint a maszkok.

Az is tény, hogy vannak speciális munkakörök, amiket nem lehet maszkban végezni. A maszk ellehetetleníti a szájról olvasást, így akiknek ez szempont – például azoknak, akik egész nap siketekkel vagy hallássérültekkel kommunikálnak –, nem sokra mennek a maszkokkal. Ilyenkor csakugyan megfontolandó lehet az arcpajzs használata, de hangsúlyozni kell, hogy ez nem teljeskörű védelem, legfeljebb ártalomcsökkentés.

... de önmagában nem nyújt védelmet

A járvány felívelő szakaszában, amikor még nem ismertük ennyire pontosan a koronavírus terjedési és fertőzési mechanizmusát – viszonylag sok helyen használtak arcpajzsokat. Az amerikaifoci-bajnokság idejére az Oakley speciális arcvédő pajzsot tervezett, hogy azzal védje meg az NFL-játékosokat a fertőzéstől, a Nike pedig az Oregon Health & Science Centerrel (OHSU) együttműködve készítette el az orvosi felhasználásra szánt respirációs plexipajzsát.

Koncepciós vázlat az Oakley által készített, az amerikaifutball-játékosok sisakjába szerelhető fertőzés-megelőző plexipajzsról. Illusztráció: Oakley

Mindez azt sejteti, hogy az arcpajzs legalább olyan hatékony védelmet nyújthat a koronavírus ellen, mint a maszkok – de nem ez a helyzet. A Nike-projektről Miko Enomoto, az OHSU professzora ugyan azt mondta, hogy a teljes arcot elfedő műanyag pajzs növeli az egészségügyi dolgozók biztonságát, de úgy értette, hogy a pajzs fokozza azt a védelmet, amit a profi N95 sebészmaszkok nyújtanak; önmagukban nem sokat érnek. Svájcban idén nyáron azért szabadult el a koronavírus, mert – ahogy azt a Graubüden kanton egyik szállodájában végrehajtott vizsgálat kimutatta – a fertőzöttek műanyag arcpajzzsal védekeztek, míg a fertőzést elkerülők maszkot húztak.



„Az arcvédők nem alternatívái a higiéniai maszkoknak, de viselhetők maszkokkal együtt, hogy ezzel erősítsük meg a védekező képességünket”

– mondta Yann Hulmann, a svájci Szövetségi Közegészségügyi Hivatal vezetője a 20 Minutes hírügynökségnek.

Több kísérlet is igazolja, hogy az arcpajzsok felfoghatják a koronavírust terjesztő nagyobb nedvességcseppeket – de nem az összeset, és közel sem akkora hatékonysággal, mint a maszkok. A tesztek során megfigyelték, hogy a kilélegzett aeroszolok csaknem olyan sebességgel távoztak a maszk oldalán (és csaknem olyan messzire jutottak), mintha a tesztalanyok nem viseltek volna semmit. Ahogy a LiveScience által készített vizualizáción is látszik, az arcpajzsok blokkolhatják az aeroszolok kezdeti kiáramlását, de az apróbb cseppek egy méterre is szétterjedhetnek a pajzs viselője körül.

Bár a tudományos bizonyítékok alapján azok a betegek, akik arcpajzsot viseltek, könnyebben megfertőzhetnek másokat, mint a maszkviselők, más a helyzet, ha azt vizsgáljuk, hogy mekkora védelmet nyújt a pajzs más fertőzöttekkel szemben. Az Israel Institute for Biological Research egyik (még nem publikált) kutatása szerint az arcpajzsok a 60 centiméteres távolságból az arcra permetezett cseppeket legalább olyan hatékonyan foghatják fel, mint a maszkok, az apróbb cseppecskéket pedig tízszer hatékonyabban blokkolhatják.

Ahhoz azonban, hogy az arcpajzs megfelelő védelmet nyújtson, megfelelő körülmények kellenek: csak olyankor hatékonyak, ha egy fertőzött arcon tüsszent vagy köhög egy egészséges személyt, és a kilélegzett permet a pajzs műanyag felületére csapódik. Ez megakadályozhatja, hogy a koronavírus a légutakba vagy a szem kötőhártyájára kerüljön – mert a koronavírus, mint tudjuk, a szemen át is felszívódhat.

Az Amerikai Szemészeti Akadémia (AAO) szerint a koronavírus az emberek közti érintkezés során terjed a szervezetből távozó nedvességcseppekkel; a meglátásaikat az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az amerikai Járványügyi és Betegség-megelőzési Központ (CDC) is osztja.

Az AAO szerint a nedvességcseppek a szemen át is felszívódhatnak. Ha valaki fertőzött felülethez nyúl, majd megdörgöli a szemét, a vírus a kötőhártyán keresztül bejuthat a szervezetbe. Az Akadémia hivatalos álláspontja szerint egyes szemüvegek blokkolhatják a koronavírus terjedését, de csak bizonyos mértékben. Ha nem légmentesen záró, beépített légtisztítós eszközt használunk, a vírus ugyanúgy a szemünkbe kerülhet a szemüveglencse alatt-fölött-mellett.

Így gondozd az arcpajzsodat

A CDC sem ajánlja az arcpajzsok és szemüvegek használatát, legalábbis nem maszkhelyettesítő eszközként. Az arcpajzsok nem takarják el a szánkat és az orrunkat, így a kilélegzett cseppekkel a koronavírus szabadon haladhat – kifelé is, befelé is. A Physics of Fluid szeptemberben részletes tanulmányt közölt a különböző arcvédő eszközök hatékonyságáról; ebből kiderült, hogy az arcpajzsok kis hatékonysággal akadályozzák meg a vírus terjedését.

A CDC azt javasolja, hogy ha mindenáron arcpajzsot kell viselnünk maszk helyett, az alábbiakkal csökkenthetjük a fertőzés elkerülésének esélyét:

Válasszunk olyan arcvédőt, ami körbeveszi azt arcunkat, és leér az állunk alá, vagy olyan arcvédőt, amit fejre húzható kapucni vesz körül. A rendelkezésre álló – igaz, nem teljes körű – adatok alapján az ilyen típusú arcpajzsok hatékonyabban megakadályozhatják a kilélegzett cseppek szétpermetezését.

Mindig mossunk kezet, ha fel- és levesszük az arcpajzsot; eközben kerüljük a szem, az orr és a száj érintését.

Az újrafelhasználható arcpajzsokat a gyártó utasításának megfelelően tisztítsuk. Ha eldobható arcpajzsot viselünk, ugyancsak a gyártó ajánlásait követve szabaduljunk meg az eszköztől használat után.

Az arc- és szemvédő pajzsok tisztítására a CDC is kidolgozott egy általános útmutatót; eszerint érdemes eldobható pajzs helyett érdemes újrafelhasználható arc- és szemvédőt használni. A motoros légtisztítóval (powered air purifying respirator, PAPR) felszerelt, vagy az egész arcot eltakaró elasztikus modellek hatékonysága nagyobb, mint a passzív, illetve az arcformát kevésbé követő eszközöké. Bármelyiket választjuk is, a megfelelő tisztítás elengedhetetlen. A CDC szerint

a szemvédő eszközt el kell távolítani, ha látható szennyeződések jelentek meg rajta;

az újra felhasználható arcpajzsokat lehetőség szerint mindig ugyanannak a személynek kell viselnie, és alaposan meg kell tisztítani, mielőtt újra hordani kezdenék őket;

a viselőknek arra is figyelniük kell, hogy ne érintsék meg a szemvédő eszközöket; ellenkező esetben azonnal mossák meg a kezüket;

a szemvédő eszköz eltávolítása esetén az érintettnek azonnal távoznia kell a betegellátási területről.

Ahogy a felsorolásból is látható, a CDC elsősorban egészségügyi dolgozóknak ajánlja az arcpajzsokat, de nekik is csak a maszkkal együtt viselhető, a fertőzés kockázatát csökkentő kiegészítőként. Az ajánlást természetesen civilek is megfogadhatják. Ha egy pajzzsal fokoznánk a maszkunk biztonságát, semmiképpen sem járunk vele rosszul, de a rendszeres tisztításra és fertőtlenítésre mindenképpen figyeljünk oda. És eszünkbe se jusson önálló eszközként használni a koronavírus elleni védekezéshez.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: