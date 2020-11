Átmenetileg fogott be egy miniholdat a Föld

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Mint arról a Qubit is beszámolt, az év elején egy űrléptékkel mérve aprócska tárgy állt pályára a Föld körül. Az arizonai Catalina Sky Survey csillagászai által felfedezett 2020 CD3 névre keresztelt objektumról egy darabig nem tudták pontosan megállapítani a kutatók, hogy természetes vagy mesterséges eredetű-e, csupán annyit, hogy közel 3 éve került bolygónk gravitációs csapdájába.

A New Scientist most az az Astronomical Journal nyomán arról számolt be, hogy a Föld körüli pályáját márciusban elhagyó 2020 CD3 természetes képződmény. A belfasti Queen's University csillagászai feltérképezték azt is, hogy az 1,2 méter átmérőjű minihold az aszteroidák túlnyomó többségéhez hasonlóan szilikát-kőzetből áll és azért keringhetett a szokásos 9 hónapnál hosszabb ideig tartóan a Föld körül, mert pályáját a Hold stabilizálta.

Középen a 2020 CD3 Fotó: NSF/AURA/G. Fedorets

A kutatók szerint az ilyen földközeli objektumok megfigyelésére is specializált chilei Vera C. Rubin Obszervatórium beüzemelésével egyre több átmenetileg befogott minholdról lesz tudomásunk. A csillagászok egyébként úgy vélik, akár 2-3 havonta is pályára állhat egy-egy ilyen objektum, ám a 2020 CD3 előtt csak egyet figyeltek meg tüzetesebben. 2006-ban és 2007-ben összesen 18 hónapig keringett a Föld körül egy mindössze 90 centiméteres átmérőjű aszteroida, a 2006 RH120.

Korábbi kapcsolódó cikkeink: