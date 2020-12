Történelmi rekordot döntött a bitcoin árfolyama

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Utoljára a Qubit hőskorában, három éve adhattunk hírt hasonlóról: 2017 decemberében 19783 dollárig kapaszkodott a bitcoin árfolyama, ezúttal pedig 19850 dollárig drágult a legismertebb kriptovaluta hétfőn.

A 2017. december 17-i csúcsot rendkívül gyors zuhanás követte: öt nappal később már 12 és 13 ezer dollár között állt az árfolyam, egy évvel utána pedig már csak 3000 dollár körül számoltak egy bitcoint. Utólag két texasi pénzügyi szakember titkos manipulációkkal magyarázta a bitcoin 2017. végi szárnyalását.

A 2020-as növekedés másféle mintázatot mutat: a világjárvány korai szakaszában kezdődött a lassú emelkedés. Március közepén ötezer dollár körül járt az árfolyam, igaz, a meredekebb növekedés október második felétől datálható.

A 2008-ban egy máig névtelen fejlesztő által kiépített decentralizált fizetőeszköz-rendszer korábbi fellendülését ázsiai befektetők irányították, míg a mostani csúcsot észak-amerikai intézményi befektetőkhöz kötik a szakértők.

A Twitter-alapító Jack Dorsey fizetési szolgáltatója, a Square októberben jelentette be, hogy ötvenmillió dollárt fektet bitcoinba, mondván, még mindig úgy látják, hogy a kriptopénz megkerülhetetlen része lesz a jövőnek.

Pár héttel később a PayPal ugyancsak a Bitcoin számára kedvező bejelentést tett: 2021 elejétől engedélyezik platformjukon a bizonyos kriptovalutákkal, köztük a bitcoinnal és az ethereummal történő ügyleteket. Néhány elemző megosztotta vélekedését, hogy az aranyhoz hasonlóan a kriptovaluta is az inflációnak ellenállva őrzi az értékét.

A bitcoin ára azonban igencsak változó, amint a fenti példák is mutatják, és az értékingadozást a kereslet-kínálat mellett a bizonytalanság, a hírek és az alkalmazhatóságával kapcsolatos aggályok is befolyásolják. Ebben a pillanatban 19785 dollárnál jár az árfolyam. A Cnet elemzőkre hivatkozva azt írja, hogy ezúttal a húszezres csúcsot is túllépheti a kriptovaluta, és az emelkedés tartósabbnak bizonyulhat, mint korábban.

Még hosszabb távon azonban sokan nem jósolnak nagy jövőt a bitcoinnak, amelynek a bányászása jelentős elektromosáram-használattal, így szén-dixoid-kibocsátással jár. Igaz, egy magyar bitcoinbányász szerint még így is bőven megéri.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: