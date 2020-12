Rossz volt az előrejelzés, Velencét megint elöntötte a tenger

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A vártnál nagyobb áradás lepte meg Velence lakóit: miközben az előrejelzések csak 1,2 méteres emelkedést jósoltak, a víz 1,4-1,5 méterrel emelkedett. A mobilgátakat 1,3 méternél alkalmazzák, de már késő, a víz elöntötte a várost.

Matteo Secchi, a venessia.com aktivistája szerint a helyzet azért is kellemetlen, mert a nemrégiben felállított, MOSE névre keresztelt mobilgát-rendszertől azt várták, hogy többé ilyesmi nem fordulhat elő, most mégis pont ugyanakkora a baj, mint a gát előtt. A víz elöntötte a Szent Márk teret is, Carlo Alberto Tesserin, a bazilika igazgatója szerint az ezeréves templom előcsarnokát már teljesen elöntötte a víz, az áradás pedig az altemplomot is veszélyezteti. A károk felmérése még folyamatban van.

A bazilika sem úszta meg szárazon Fotó: ANDREA PATTARO/AFP

Árvízvédelmi lucaszéke

A velencei árvízvédelmi rendszer időben történő bevetésével elkerülhető lett volna a probléma: a MOSE már kétszer is sikeresen vizsgázott júliusi felállítása óta, most a hibás előrejelzések miatt nem aktivizálták a gátakat. A Chioggia és a Lido között felállított gátak tervei már 1984-ben elkészültek, de csak 2003-ban kezdték meg a munkálatokat, az első tesztekre pedig csak 2020 júliusában került sor.

A Dózse-palotát sem kímélte a víz Fotó: ANDREA PATTARO/AFP

A gátak ellenzői szerint a rendszer visszafordíthatatlan károkat okoz a helyi élővilágnak, mások szerint pedig a korrupciós és bürokratikus ügyek miatt folyamatosan csúszó beruházással már jó tíz évet késtek, az áradások már így is visszafordíthatatlan károkat okoztak Velencében.

A MOSE működésben Fotó: ANDREA PATTARO/AFP

A projekt 6 milliárd euróba került, és elméletileg 3 méteres árvíztől is megóvhatja a várost, amelyet 2019-ben a huszadik század második legsúlyosabb áradása sújtott. Az árvíz akkor két ember életét követelte, és egymilliárd eurós károkat okozott a történelmi emlékekben, üzletekben és otthonokban.

Átmeneti megoldás

Az egyre súlyosabb károkat okozó árvizekért az olasz politikusok a klímaváltozást teszik felelőssé, de a velenceiek szerint a csaknem negyven éve csak tervben létező árvízvédelmi rendszer nyögvenyelős bevezetése sem javított sokat a helyzeten: Marta Garlato, egy 1742 óta működő helyi üzlet tulajdonosa szerint az ügyben javarészt politikai, nem pedig érdemi döntések születtek, a sok áradást túlélő boltban pedig akkora károkat okozott a tavalyi árvíz, hogy az újranyitása is veszélybe került.

Elöntött üzletek a Szent Márk téren Fotó: ANDREA PATTARO/AFP

A MOSE júliusi tesztelése tulajdonképpen meglepte a velenceieket: a gátrendszert sokan már csak afféle lucaszékének tekintették, a védvonal elsőként felépített részei már a gát első bevetés előtt is javításra szorultak, egyes szakértők szerint pedig a tengerszint emelkedése miatt a hosszú ideje húzódó beruházás értelmetlenné is vált, mire elkészültek vele.

Évtizedek teltek el, a MOSE (amelyet – legalábbis részben – Mózesről neveztek el, mivel tulajdonképpen szét tudja választani a tengert) pedig sikerrel vizsgázott – már amikor a hatóságoknak eszébe jutott bevetni. A kutatók szerint az elkészült rendszer sem hozza el a megváltást Velencének: az Alessandro Morelli olasz politikus által nemes egyszerűséggel csak „az összes olasz szégyenének” nevezett projekt a legjobb esetben is csak néhány évtizedes pihenőt ad a városnak, mielőtt a tengerszint emelkedése miatt újabb védelmi intézkedésekre lesz szükség.

