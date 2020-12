22 bámulatos madárfotó egy nyírségi bokortanya kertjéből

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Miután mi is írtunk arról a friss nemzetközi kutatásról, amely szerint egyes verebek bizonyos gyógynövényeket, például az üröm egyik fajtáját is felhasználják a fészekrakásnál, hogy megvédjék fiókiákat a parazitáktól, egy olvasónk Facebook-üzenetben jelezte, hogy ő a kertjében már évek óta figyeli ezt a jelenséget. Csatolt is egy 2013-as fotót a Facebook-oldaláról, a következő leírással:

„Veréb lakótársaim a fehér üröm leveleit csipegetik és hordják a fészekbe. Pihepuha, és gondolom az élősdiket is távol tartja.”

Aztán egy kicsit ott ragadtam a többi madárfotót lapozgatva, és nem volt más hátra: megkértem, hogy válassza ki a legjobban sikerült fényképeit, és a Qubiten is bemutatjuk a sokszínű nyírségi madárvilágot. Szigetvári Csaba egy nyíregyházi bokortanyán él, és szabadidejében fényképezőgéppel a kezében is szívesen figyeli az udvarán és kertjében megforduló madarakat.

Az alábbi, 2012 májusa és 2020 novembere között készült fotók jelentős részét a konyhájából vagy a szobák ablakából készítette, de az etetőre és itatóra járó madarakat a tornácon ülve is le lehet kapni. „A legtöbb kép egy egyszerű Pentax X-5 géppel készült, vagy más még régebbi gyártmányú bridge géppel, teljesen amatőr fotós hozzáállással” – jegyezte meg a férfi, akinek az egyes képekhez fűzött kommentárjait a képaláírásban lehet olvasni.

A mezei verebek rendszeresen hordanak fehér üröm leveleket a fészekanyagba Fotó: Szigetvári Csaba

Rigófiú, fürdés közben Fotó: Szigetvári Csaba

A cseresznyefára kirakott odúban mi más: seregélyfiókák Fotó: Szigetvári Csaba

Fürdőző mezei verebek csapata a madáritatóban Fotó: Szigetvári Csaba

Egyik évben a kúpcserép alatt költöttek a barázdabillegetők. Ez a fióka most első alkalommal sétált ki a nagyvilágba Fotó: Szigetvári Csaba

Nem csak a seregély: a képen látható szajkó, a fekete, a sárga és az énekes rigó, de még a harkályok is megdézsmálják a gyümölcsöst Fotó: Szigetvári Csaba

Mezei veréb, fészekanyaggal Fotó: Szigetvári Csaba

Karvaly, az imént zsákmányolt széncinegével – a konyhából néztem Fotó: Szigetvári Csaba

Fekete és énekes rigó harca az itatóért. Ez a deformált csőrű tojó fekete rigó hónapokig látható volt a ház körül Fotó: Szigetvári Csaba

Tollászkodó zöld küllő Fotó: Szigetvári Csaba

Hím házi rozsdafarkú Fotó: Szigetvári Csaba

Tojó meggyvágó a madáritatón. Az idei aszályos tavaszon a párjával együtt rendszeresen jártak inni Fotó: Szigetvári Csaba

A kuvik mindennapos vendég Fotó: Szigetvári Csaba

Hím zöldike a madáritatón. Az idei aszályos tavaszon a párjával együtt rendszeresen jártak inni, majd a kirepült fiókák is feltűntek Fotó: Szigetvári Csaba

Frissen kirepült tövisszúró gébics fióka az apukájával Fotó: Szigetvári Csaba

A lopótökből készült madáretető már vagy tizenkét éve működik. Nem csak kis énekesmadarak járnak rá, hanem például ez a nagy fakopáncs is Fotó: Szigetvári Csaba

Szarka a madáritatón Fotó: Szigetvári Csaba

Kék cinege, marhafaggyúval Fotó: Szigetvári Csaba

Téli madáretetés, nyers szalonnával. A széncinegék kedvence Fotó: Szigetvári Csaba

Már második éve tavasszal fülemüleszóra ébredhetek, szó szerint az ablakban énekel. A dolog nyilvánvaló cukisága mellett arról van szó, hogy az ablaküveg tükörképében a hím saját riválisát látja Fotó: Szigetvári Csaba

Szajkó Fotó: Szigetvári Csaba