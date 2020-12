A verebek gyógynövényekkel védik fiókáik egészségét a fészekben

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Bár a modern orvostudománynak köszönhetően az ember már fényévekre előz minden egyéb állatfajt a különböző nyavalyák kezelésében, egyes állatok még így is meglepő mértékben, a legkülönbözőbb módszerekkel képesek természetes gyógymódokat alkalmazni.

Amikor például a kutya füvet rágcsál séta közben, valószínűleg a gyomra fáj, ezért igyekszik meghánytatni magát; a terhes törpemakik tamarinduszt és fügelevelet rágcsálnak, hogy javítsák a sikeres szülés esélyeit; míg az etiópiai páviánok a vérmétely fertőzést előzik meg egy féregirtó növény levelének fogyasztásával.

Most a rozsdabarna verébről (Passer rutilans) derült ki, hogy a fekete ürömmel közeli rokonságot ápoló Artemisia verlotiorum leveleit építi be a fészkébe, hogy az élősködőktől védje kicsinyeit. „Az üröm levelének fitokémiai összetétele csökkenti a fészek parazitafertőzésének esélyét, így egészségesebb fiókák nőhetnek fel” – mondta az ausztráliai Griffith Egyetem viselkedésbiológus kutatója, William Feeney.

Rozsdabarna veréb Kínában Fotó: An Jinhua/Imaginechina via AFP

Kína egyik legnagyobb, minden évben megrendezett eseménye, a Sárkányhajó Fesztivál alatt az emberek hagyományosan ürömöt aggatnak az ajtajukra, és az illatos növénnyel megszórt vízben fürdetik meg gyerekeiket, mivel a közhiedelem szerint a növény betegségűző hatással rendelkezik.

A kutatók most azt figyelték meg, hogy a fesztivál idején nemcsak az emberek, hanem a verebek körében is népszerűvé válik a gyógynövény, és kifejezetten olyan helyet keresnek fészekrakásra, amelynek közelében üröm található. Kísérleteikben azt is bizonyították, hogy ha a fészekből eltávolítják az ürömleveleket, azt a verebek ugyanúgy ürömmel pótolják, amit az illatanyaguk alapján ismernek fel.

Ürömvásárlók a 2012-es Sárkányhajó Fesztivál idején, a keleti Anhuj tartományban Fotó: Liu Qinli/XINHUA via AFP

A fészkek vizsgálata során kiderült, hogy az ürömlevelet tartalmazó fészkekben kevesebb parazita (például madártetűatka) fedezhető fel. „Kutatásunk arra enged következtetni, hogy a verebek az emberekhez hasonlóan betegségmegelőző hatása miatt hasznosítják az ürömöt, fiókáik egészségének védelme érdekében. De vajon ki kezdte utánozni a másikat?” – tette fel a kérdést Feeney.

A kínai-ausztrál-francia kutatás eredményei a Current Biology folyóiratban jelentek meg.

