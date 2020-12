Mit adj egy konteósnak karácsonyra? Faraday-kalitkát a routerre!

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Paranormális jelenségek gyötörnek? Úgy érzed, hogy a gyíkemberek irányítják az életedet? Nem vagy hajlandó pehelypaplanban aludni, mert a Billerbeck már majdnem olyan, mint a Bilderberg? Van megoldás: egy, az 5G-konteókból leágazó elszánt szakadárcsoport szerint a gyíkemberek már a spájzban vannak, és minderről az otthoni routered által kibocsátott wi-fi-jelek tehetnek. Szerencsére már kapható a RouterShield, a forradalmi megoldás, ami meggátolja az ördögi masinát abban, hogy használni tudjuk, és mindössze 70-100 dollárba kerül.

Az 5G-ről már a hálózat bevezetése előtt is csodálatos összeesküvés-elméletek születtek: rákot okoz, ezzel lehet aktiválni a védőoltásokkal beültetett chipeket, ez okozza a koronavírust, gyengíti az immunrendszert, tulajdonképpen minden földi rosszért ez felelős, sőt, még a világjárvány is kamu, mert így hatékonyabban ki tudja építeni a háttérhatalom ezt a fertelmes fegyvert. Néhány élelmes figurának aztán eszébe juthatott, hogy az adótornyok felgyújtása ugyan megállíthatja a gyíkembereket, de nem kifejezetten profitábilis, így nekiálltak fémből készült dobozokat árulni a wi-fi megfékezésére.

Már hamisítják is

Mint a legtöbb hülyeség, ez is kelendőnek bizonyult: a RouterShieldre már számos visszajelzés érkezett az Amazonon, igaz, nem mindegyik hízelgő. A csodaeszköz nem más, mint egy fémhálóval védett doboz, ami, ha nem spórolták ki belőle az anyagot, meggátolja, hogy kijusson belőle a router által leadott wi-fi-jel. Az ígéret szerint a doboz „megvédi a családot a káros sugárzástól”, az eszköz által kibocsátott elektromágneses és rádiójeles sugárzás 95 százalékát blokkolja, ráadásul még könnyen is használható. A hülyének is megéri 68,89 dollárért, pláne úgy, hogy most akciós, eredetileg ugyanis 74,89-be került. Nem ez az egyetlen ilyen termék, csak az Amazonon nagyjából húsz fémhálós doboz található, a szerényebbek csak 30 dollár körüli összegbe kerülnek, a prémium minőségű dobozokért viszont már százötvenet is elkérnek. Akinek nincsenek különösebben komoly igényei, a fóliasisakhoz passzoló csomagolást is vehet a routerre.

Minden fillért megér Fotó: Amazon

Látszólag nem sok mindent lehet elrontani egy túlárazott fémdobozon, de a vásárlók persze itt is elégedetlenek: van, akinek az a baja, hogy nincs wi-fi, másoknak pedig éppen az, hogy van, tehát a csodadoboz nem védi meg a családot a gyíkemberektől. Ez a gyártók szerint azért történhet meg, mert a terméket már hamisítják is, így óva intenek mindenkit attól, hogy holmi utánzattal próbáljon meg védekezni a wi-fi ellen, a végén még lesz nála internet.

A routerpajzs tragédiája, hogy ha rendeltetésszerűen működik, az elégedett felhasználó nem tud róla pozitív értékelést írni az Amazonra, de hát semmi nem lehet tökéletes. Azoknak, akik szerint még ez sem nyújt elegendő védelmet, azt javasolják a felhasználóknak, hogy húzzák ki a routert a konnektorból, internet úgy sem lesz, cserébe sugárzás sem, ráadásul ez valódi kézműves megoldás a 21. század egyik legnagyobb problémájára.

